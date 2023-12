Matière Première D’un Produit De Première Nécessité : Près De 500 Tonnes De Lait En Poudre Arrivent De France À Annaba EDITEUR - 20 DÉCEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les agents de la direction du Commerce d’Annaba se sont rendus au port hier matin, mardi 19 décembre, pour procéder à la vérification de la quantité de poudre de lait qui a été acheminée vers le chef-lieu de la wilaya. Quatre conteneurs remplis de sacs de poudre de lait ont été déchargés et inspectés par les agents en question. Ces conteneurs, transportés par la CMA-CGM (Compagnie Maritime d’Affrètement – Compagnie Générale Maritime, NDLR), proviennent de France. Ils contiennent des sacs de lait écrémé en poudre de 25 kilos chacun, produit en octobre et valable jusqu’en avril 2025. Ces sacs portent la mention de l’interdiction formelle de revente, sous peine d’amendes en cas de fraude. Cette quantité importante, soit 499.875 tonnes, provient directement de l’Office National Interprofessionnel du Lait et des produits laitiers (ONIL). Les responsables de la société de transport ont indiqué qu’il a fallu mobiliser d’importants moyens matériels et humains pour accomplir cette mission depuis la France vers l’Algérie. Il y a lieu de rappeler qu’en février 2022, la même société de transport avait reçu un convoi impressionnant, déchargeant précisément soixante conteneurs, transportant pas moins de 4.000 tonnes de lait en poudre réparties entre les ports d’Alger, d’Oran et d’Annaba. Il est à noter que le lait en poudre envoyé par l’ONIL est utilisé par les usines comme matière première dans leur production. La quantité globale utilisée s’élève à plusieurs milliers de tonnes par mois, répartie entre plusieurs laiteries et entreprises de produits à large consommation à travers tout le territoire national. K. Khadidja Rayenne