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4 وفيات و10 جرحى في حا

Publié le 21/12/2023
4 وفيات و10 جرحى في حادث مرور بولاية تقرت الشروق أونلاين 2023/12/21 89 0 4 وفيات و10 جرحى في حادث مرور بولاية تقرت حادث مرور تقرت توفي 4 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح في حادث مرور، مساء يوم الخميس، بولاية تقرت. وأفاد بيان مصالح الحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن الحادث وقع على الساعة 16.25. بعد اصطدام ما بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 03 بلدية ودائرة سيدي سليمان، بتقرت، حسب المصدر ذاته.

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