Loi immigration: Éric Cantona, Laure Calamy et 150 personnalités demandent à Macron de ne pas promulguer le te

Loi immigration: Éric Cantona, Laure Calamy et 150 personnalités demandent à Macron de ne pas promulguer le texte 12h Des dizaines d'acteurs, syndicalistes et politiques signent ce jeudi 21 décembre un appel contre la promulgation de la loi immigration lancé par le journal L'Humanité. On y retrouve notamment Annie Ernaux, Sophie Binet, Jean-Pierre Daroussin ou encore Alice Diop. Fullscreen button Eric Cantona Eric Cantona AFP "Monsieur le président, ne promulguez pas la loi immigration!" À l'initiative du quotidien communiste L'Humanité, des dizaines d'intellectuels, artistes, syndicalistes et élus exhortent ce jeudi 21 décembre Emmanuel Macron à renoncer au texte voté à l'Assemblée nationale. Plus de 150 personnes ont signé un appel publié sur le site du journal fondé par Jean-Jaurès. Dans cette liste figurent l'ex-footballeur et acteur Éric Cantona, la cinéaste césarisée Alice Diop, la prix Nobel de littérature Annie Ernaux, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, ainsi que les acteurs Jean-Pierre Daroussin et Laure Calamy. Continuer la lecture Le philosophe Étienne Balibar et l'historien Pierre Rosanvallon ont signé ce texte, qui affirme que la loi immigration est "véritable marchepied à l’idéologie nationaliste de l’extrême droite". "Soutenu par le RN, ce texte, adopté sans réel débat au Parlement, fracture le camp présidentiel mais, surtout, les fondements de notre République", peut-on lire dans le texte publié sur le site du journal L'Humanité.