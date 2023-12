Allumer le feu Johnny Hallyday Tourner le temps à l'orage Revenir à l'état sauvage Forcer les portes, les ba

Allumer le feu Johnny Hallyday Tourner le temps à l'orage Revenir à l'état sauvage Forcer les portes, les barrages Sortir le loup de sa cage Sentir le vent qui se déchaîne Battre le sang dans nos veines Monter le son des guitares Et le bruit des motos qui démarrent Il suffira d'une étincelle D'un rien, d'un geste Il suffira d'une étincelle Et d'un mot d'amour Pour Allumer le feu Allumer le feu Et faire danser les diables et les dieux Allumer le feu Allumer le feu Et voir grandir la flamme dans vos yeux Allumer le feu Laisser derrière toutes nos peines Nos haches de guerre, nos problèmes Se libérer de nos chaînes Lâcher le lion dans l'arène Je veux la foudre et l'éclair L'odeur de poudre, le tonnerre Je veux la fête et les rires Je veux la foule en délire Il suffira d'une étincelle D'un rien, d'un contact Il suffira d'une étincelle D'un peu de jour Oui, pour Allumer le feu Allumer le feu Et faire danser les diables et les dieux Allumer le feu Allumer le feu Et voir grandir la flamme dans vos yeux Allumer le feu Il suffira d'une étincelle D'un rien, d'un geste Il suffira d'une étincelle D'un mot d'amour pour Pour, pour, pour, pour Allumer le feu Allumer le feu Et faire danser les diables et les dieux Allumer le feu Allumer le feu Et voir grandir la flamme dans vos yeux Oh, allumer le feu Allumer le feu Et faire danser, les diables et les dieux Allumer le feu Allumer le feu Et voir grandir la flamme dans vos yeux Allumer le feu Allumer le feu Allumer le feu Allumer le feu