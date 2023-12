Couleur menthe à l'eau Eddy Mitchell Elle était maquillée Comme une star de ciné Accoudée au juke-box, la la la lala Elle rêvait qu'elle posait Juste pour un bout d'essai À la Century Fox, ta la lala Elle semblait bien dans sa peau Ses yeux couleur menthe à l'eau Cherchaient du regard un spot Le dieu projecteur Et moi je n'en pouvais plus Bien sûr elle ne m'a pas vu Perdue dans sa mégalo Moi j'étais de trop Elle marchait comme un chat Qui méprise sa proie En frôlant le flipper, la la la lala La chanson qui couvrait Tous les mots qu'elle mimait Semblait briser son cœur, ta la lala ho Elle en faisait un peu trop La fille aux yeux menthe à l'eau Hollywood est dans sa tête Toute seule elle répète Son entrée dans un studio Décor couleur menthe à l'eau Perdue dans sa mégalo Moi je suis de trop Mais un type est entré Et le charme est tombé Arrêtant le flipper, la la la lala Ses yeux noirs ont lancé De l'agressivité Sur le pauvre juke-box, ta la lala ho La fille aux yeux menthe à l'eau A rangé sa mégalo Et s'est soumise aux yeux noirs Couleur de trottoir Et moi je n'en pouvais plus Elle n'en a jamais rien su Ma plus jolie des mythos Couleur menthe à l'eau, han han, han han