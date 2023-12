Vive le vent Sur le long chemin Tout blanc de neige blanche Un vieux monsieur s’avance Avec sa canne dans la m

Vive le vent Sur le long chemin Tout blanc de neige blanche Un vieux monsieur s’avance Avec sa canne dans la main Et tout là-haut le vent Qui siffle dans les branches Lui souffle la romance Qu’il chantait petit enfant Refrain : Vive le vent Vive le vent Vive le vent d’hiver Qui s’en va sifflant soufflant Dans les grands sapins verts, Oh ! Vive le temps Vive le temps Vive le temps d’hiver Boule de neige et jour de l’an Et bonne année grand-mère Joyeux joyeux Noël Aux mille bougies Qu’enchantent vers le ciel Les cloches de la nuit. Oh ! Vive le temps Vive le temps Vive le temps d’hiver Qui rapporte aux vieux enfants Leurs souvenirs d’hier. Et le vieux monsieur Descend vers le village C’est l’heure où tout est sage Et l’ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison Il flotte un air de fête Partout la table est prête Et l’on entend la même chanson. Oh ! Refrain Vive le temps d’hiver Boule de neige et jour de l’an Et bonne année grand-mère.