Mon beau sapin, Roi des forêts Que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver Bois et guérêts Sont dépouillés De l

Mon beau sapin, Roi des forêts Que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver Bois et guérêts Sont dépouillés De leurs attraits Mon beau sapin, Roi des forêts Tu gardes ta parure. Toi que Noël Planta chez nous Au saint anniversaire Joli sapin, Comme ils sont doux Et tes bonbons Et tes joujoux Toi que Noël Planta chez nous Par les mains de ma mère Mon beau sapin, Tes verts sommets Et leur fidèle ombrage De la foi qui ne ment jamais De la constance et de la paix Mon beau sapin, Tes verts sommets M'offrent la douce image.