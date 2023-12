Ghaza L'OMS s'alarme du nombre de patients affamés dans les hôpitaux Placeholder LSA PUBLIÉ 25-12-2023, 13:4

Ghaza L'OMS s'alarme du nombre de patients affamés dans les hôpitaux Placeholder LSA PUBLIÉ 25-12-2023, 13:44 L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'est alarmée du nombre de patients affamés que ses équipes ont rencontrés dans plusieurs hôpitaux de Ghaza au cours du week-end. Samedi, une mission dirigée par l'OMS s'est rendue dans des hôpitaux de la ville de Ghaza, permettant notamment la livraison de plus de 19.000 litres de fioul à l'hôpital al-Chifa, le plus grand du territoire palestinien, qui avait été assiégé par l'armée israélienne en novembre, a annoncé dimanche soir sur X (ex-Twitter) le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ce que les membres de la mission du 23 décembre ont constaté, "c'est un désespoir croissant dû à la faim", a déclaré M. Tedros, qui a plaidé pour "une augmentation immédiate de (l'acheminement de) la nourriture et de l'eau pour garantir la santé et la stabilité de la population". Selon le patron de l'OMS, "les combats incessants et un nombre massif de blessés ont mis les capacités (de l'hôpital al-Chifa) à genoux". L'établissement ne peut fournir en l'état "que des premiers soins les plus basiques". Placeholder LSA PUBLIÉ 25-12-2023, 13:44