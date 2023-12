Abdelmadjid Tebboune, président de la République Récupération de plus de 30 milliards de dollars de fonds et b

Abdelmadjid Tebboune, président de la République Récupération de plus de 30 milliards de dollars de fonds et biens détournés Placeholder LSA PUBLIÉ 25-12-2023, 19:16 Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a fait état, lundi à Alger, de la récupération de plus de 30 milliards de dollars de fonds détournés entre sommes d'argent, biens immobiliers et unités industrielles. Dans un discours à la Nation prononcé lors de la session extraordinaire des deux chambres du Parlement, au Palais des Nations (Alger), le président de la République a précisé que "la poursuite de la lutte contre toutes les formes de corruption et de la récupération des fonds détournés au peuple sous le règne de la Issaba (bande) a permis la récupération de plus de 30 milliards de dollars entre biens immobiliers, unités industrielles et sommes d'argent". Lire aussi: Le Président de la République préside la session extraordinaire des deux chambres du Parlement "Le travail se poursuit pour récupérer les fonds détournés vers l'étranger", a assuré le Président Tebboune, soulignant que "nombre de pays européens ont affiché leur disposition à restituer les fonds détournés au peuple". Placeholder LSA PUBLIÉ 25-12-2023, 19:16