Relizane Élan de solidarité avec les SDF Placeholder A. RAHMANE PUBLIÉ 26-12-2023, 11:00 L’objectif de cette

Relizane Élan de solidarité avec les SDF A. RAHMANE PUBLIÉ 26-12-2023, 11:00 L'objectif de cette opération consiste à fournir toute l'assistance à ces personnes vulnérables, tout en leur prodiguant les soins médicaux nécessaires. À cet effet, une source responsable locale de la DAS a déclaré que cette opération, comme à l'accoutumée, s'inscrit dans le cadre du programme des activités confiées au Croissant-Rouge algérien, qui devrait se charger de ces démunis et autres nécessiteux. La Direction de l'action sociale et de la solidarité (DAS) de la wilaya a lancé un programme de sorties au profit des personnes sans domicile fixe. Avec la participation de l'association Rouad El Kheir, afin d'apporter un peu d'humanité à cette catégorie de gens abandonnés à leur sort. Dans l'ombre des nuits glaciales, les centaines de sans-abri hantent les rues et quartiers de la wilaya. Ils survivent ainsi tous les hivers dans la souffrance et l'indifférence. Une virée à Relizane et ses environs durant la nuit tombée nous a donné un aperçu sur la situation dramatique vécue quotidiennement par plusieurs femmes, enfants et personnes âgées qui n'ont d'autre toit que le ciel moins clément pour eux avec l'arrivée d'une terrible vague de froid. Sur les artères du centre-ville ou à la station urbaine de Lassasse, le paysage est le même : des sans abri fixe qu'on trouve la nuit trimballant leurs cartons et quelques habits déchirés. A. Rahmane