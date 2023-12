Cité Elysa Annaba : Vague de vols de voitures La Rédaction by La Rédaction 23 décembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 120 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La quiétude de la cité Elyza, dans la commune d’Annaba, a été perturbée, hier matin, par une série de vols et de vandalismes visant les véhicules de cinq résidents du quartier. Les voitures, soigneusement stationnées à proximité de leurs domiciles, dans la rue Colonel Amirouche, ont été la cible d’individus sans scrupules. Des témoins oculaires rapportent que les malfaiteurs ont méthodiquement brisé les vitres desdits véhicules avant de fouiller l’intérieur à la recherche de biens de valeur. Les résidents, consternés par cette série d’incidents, ont immédiatement signalé les vols au niveau du 10e Arrondissement, espérant que les caméras de surveillance dissuasives du quartier pourraient aider à identifier les coupables. Il est, également, important de préciser que l’un des plaignants a pris des précautions supplémentaires en stationnant intentionnellement sa voiture face à une caméra de sécurité, pensant que cela pourrait dissuader les criminels. Malheureusement, cela n’a pas empêché les voleurs de s’attaquer à sa voiture, laissant les victimes perplexes quant à l’efficacité des mesures de sécurité dans leur cité. À l’heure actuelle, les victimes se trouvent toujours au niveau du 10e Arrondissement pour finaliser les procédures de signalement. Il demeure incertain si les caméras de surveillance seront utilisées pour identifier les coupables, ou si elles fonctionnaient correctement au moment des incidents. Les résidents du quartier Elysa ont exprimé leur inquiétude face à cette montée de criminalité dans leur quartier, appelant à des mesures plus strictes de sécurité pour protéger leurs biens. L’enquête est en cours, et les victimes, ainsi que la totalité des résidents, souciant de leur sécurité, attendent avec impatience des réponses et des actions concrètes pour rétablir la sécurité dans la cité. Il est important de rappeler, dans le même contexte, que le chef de l’Exécutif, M. Abdelkader Djellaoui, a pris des mesures pour renforcer la vidéosurveillance au cours du mois dernier, en ordonnant l’activation de ce système dans les zones urbaines, ainsi qu’au niveau des nouvelles agglomérations. Une décision qui vise à décourager la délinquance et à assurer la sécurité des résidents et des commerçants de la wilaya. Par : I.N