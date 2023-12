Cadre De Vie À Sidi Amar (Annaba) : À Quand La Fin De L’errance Des Vaches ? EDITEUR - 24 DÉCEMBRE 2023 Clique

Cadre De Vie À Sidi Amar (Annaba) : À Quand La Fin De L’errance Des Vaches ? EDITEUR - 24 DÉCEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Décidément il n’y a pas que les chats et les chiens qui errent dans les quartiers de la ville. En effet, les riverains sont contraints de composer avec un paysage rural… dans un espace communal. La municipalité de Sidi Amar n’échappe pas à ce fléau. Et pour cause, des troupeaux de vaches errantes font le tour de la commune, cohabitant le plus normalement du monde avec les citoyens, qui n’ont pas manqué de les signaler aux parties concernées. Une réunion a donc été tenue, mardi 19 décembre, au département d’El Hadjar, pour tenter de remédier à ce problème. Sur la base d’une décision de l’Assemblée Populaire Communale (APC) de Sidi Amar, plusieurs solutions ont été envisagées pour mettre fin à ce problème. Ainsi, une commission composée de la structure communale du maintien de la santé publique et de l’hygiène, conjointement avec les forces de l’ordre de la commune de Sidi Amar, d’un représentant de la direction de l’Agriculture ainsi qu’un autre de la direction du Commerce, ont effectué une sortie sur terrain afin de dresser un état des lieux des différents points noirs du lieu susmentionné. Une campagne visant à réduire les errances de ces mammifères a donc été lancée par les parties concernées, en vue de solutionner ce problème, spécialement en cette période ou des cas de fièvre aphteuse ont été recensés. À cet égard, les éleveurs de la région ont été prévenus de ces décisions et ont été avisés des nouvelles instructions émises dans le décret du conseil populaire. Toute personne qui contreviendra aux règles encourra des poursuites judiciaires. Dans le même contexte, il convient de souligner que les bovins sont présents dans l’ensemble des communes du chef-lieu de la wilaya. Le plus grand péché mignon de ces bestiaux, boudant l’herbe qui est pourtant leur alimentation principale, semble d’aller fouiner dans les bacs à ordures et d’éventrer les sacs-poubelle, laissant leur proximité sens dessus dessous avec des détritus jonchant le sol. La plaine Ouest est le parfait exemple de ce phénomène. Ainsi, ces dernières semaines, plusieurs clichés circulent à travers les réseaux sociaux, démontrant ces animaux jetant leur dévolu sur les déchets ménagers. Les cités des peupliers (Saf-Saf), des Hongrois, ainsi que le Boulevard BelaidBelkacem, sont victimes de cette gabegie et de cette ruralisation sauvage en milieu urbain. Pour rappel, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a émis un communiqué, jeudi 21 décembre, annonçant le lancement d’une campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse, en vue de prévenir la prolifération de cette maladie virale qui est extrêmement contagieuse et dangereuse pour le bétail. L’ensemble des éleveurs de la région est donc appelé à prendre en considération les nouvelles mesures en vigueur, pour éviter des conséquences qui peuvent désastreuses pour la santé du bétail et pour l’économie nationale. K. KhadidjaRayenne