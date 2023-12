Lutte Contre Le Narcoterrorisme À Annaba : Cocaïne, Ecstasy Et Lyrica Saisis, Deux Narcotrafiquants Arrêtés ED

Lutte Contre Le Narcoterrorisme À Annaba : Cocaïne, Ecstasy Et Lyrica Saisis, Deux Narcotrafiquants Arrêtés EDITEUR - 27 DÉCEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Nouveau coup de filet pour la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) de la Sûreté de la wilaya d’Annaba. Cette dernière a pu récemment mettre un terme aux agissements criminels de deux narcotrafiquants, âgés de 25 et 30 ans, et de mettre la main sur une importante quantité de psychotropes et de drogues dures. Au total, 6.750 comprimés de Prégabaline surdosée à 300 milligrammes, 132 comprimés d’ecstasy, huit sachets de cocaïne, ainsi qu’une somme d’argent, en monnaie nationale et étrangère, provenant de la commercialisation de ces produits narcotiques. Connus des services de sécurité, les deux mis en cause, ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal d’Annaba et incarcérés pour détention, stockage et vente illégale de substances psychotropes, blanchiment d’argent, contrebande et port sans autorisation d’une arme blanche. B. Salah-Edd