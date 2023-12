Le Parlement arabe tient jeudi une session extraordinaire sur la Palestine Placeholder LSA PUBLIÉ 26-12-2023, 16:05 Le Parlement arabe doit tenir, jeudi, une session extraordinaire sur la Palestine, notamment la situation à Ghaza, théâtre d'une agression barbare menée par l'armée d'occupation sioniste depuis le 7 octobre, indique dans un communiqué l'institution. Cet événement «s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par l’institution pour soutenir la cause palestinienne et son peuple face à l’agression» sioniste, selon le communiqué. Le Parlement arabe évoque «des efforts continus, à tous les niveaux et dans tous les fora, pour soutenir la cause palestinienne, notamment le droit à disposer d’un Etat indépendant». Cette session extraordinaire devrait être précédée d’une réunion du comité Palestine du Parlement arabe, mercredi, pour discuter des derniers développements dans la bande de Ghaza, selon la source qui annonce la participation de nombreuses personnalités. APS Placeholder LSA PUBLIÉ 26-12-2023, 16:05