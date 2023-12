Salah Goudjil «Nous renouvelons notre soutien au Président» Le président du Conseil de la nation a réitéré so

Salah Goudjil «Nous renouvelons notre soutien au Président» Le président du Conseil de la nation a réitéré son soutien au chef de l’État. Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a réagi, hier, au discours prononcé, ce lundi, par le chef de l'État devant les deux chambres du Parlement. Le vieux Moudjahid a qualifié le discours du Président d' «homogène» et touchant divers secteurs. Relevant que c'est la première fois qu'un chef de l'État s'adresse au Parlement dans ses deux chambres, Goudjil a salué notamment «la préservation de la dimension sociale de l'État». Il a également mis en avant «les mesures prises pour le développement de l'action économique» du gouvernement. «Nous mesurons tous les pas franchis sous le président de la République pour mener l'Algérie à bon port et nous lui renouvelons tout notre soutien», a affirmé Salah Goudjil. Dans la matinée d'hier, Goudjil a présidé une réunion du bureau de la chambre haute élargie aux chefs de groupes parlementaires et aux présidents de commissions permanentes au lendemain de la session extraordinaire convoquée par le chef de l'État. Le bureau du Sénat a exprimé sa «satisfaction» quant au contenu du discours du premier magistrat du pays le qualifiant de «programme-document». Pour leur part, des partis politiques ont exprimé leur adhésion au discours du chef de l'État à l'occasion de la 4e année de son investiture. Le Rassemblement national démocratique (RND) s'est félicité de la «tradition politique» à travers le discours présidentiel à la nation prononcé devant les deux chambres du Parlement. Cette tradition politique «permet au peuple algérien de s'enquérir du bilan du Président depuis son accession au pouvoir», a indiqué le RND dans un communiqué. Ce dernier a mis en avant le renforcement des acquis sociaux par des mesures solides, à l'instar de la révision de la grille des salaires, l'exemption des personnes à faible revenu de l'impôt, l'institution d'une allocation chômage, la révision des statuts des différents secteurs de la fonction publique et la préservation du pouvoir d'achat des citoyens. De leur côté, les parlementaires du Mouvement El Bina ont salué, hier, la teneur du discours du président Tebboune, notamment «les messages importants véhiculés aux Algériens, définissant les priorités de l'Algérie dans cette nouvelle étape». Les représentants d'El Bina ont mis en avant «la symbolique de cette nouvelle tradition» qui consiste à s'adresser, en tant que premier responsable du pays, aux représentants du peuple. Amirouche YAZIDAmirouche YAZID 27-12-2023