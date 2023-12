Lutte contre l’intoxication au monoxyde de carbone : Sonelgaz cible la source du problème La Rédaction by La Rédaction 23 décembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 26 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter L’Unité locale de la Sonelgaz d’Annaba a organisé une journée technique en vue d’aborder les dangers du monoxyde de carbone, résultant de l’utilisation inappropriée du gaz. L’événement a rassemblé des représentants de l’OPGI Annaba, de la direction régionale de l’AADL, des promoteurs immobiliers, ainsi que des services techniques des Municipalités. La principale préoccupation de la journée a été le traitement technique du phénomène d’intoxication au monoxyde de carbone, une menace sérieuse qui se manifeste chaque hiver. Selon les données recueillies sur le terrain par la Sonelgaz, la principale cause de ces incidents réside dans la construction des cheminées par les entrepreneurs, qu’ils soient du secteur privé ou public. Lors de cette rencontre, la Sonelgaz a insisté sur l’importance de nettoyer et de dégager les conduits de gaz brûlés des immeubles, soulignant que des accidents d’étouffement au gaz peuvent être évités en éliminant les obstructions causées par des nids d’oiseaux, leurs déjections, ou des interventions non autorisées sur les toits. Un programme conjoint a été proposé, lors de cette journée, pour lancer une campagne de sensibilisation à l’échelle locale, visant à informer un maximum de quartiers et à sensibiliser les citoyens sur les bonnes pratiques, en particulier le nettoyage annuel des cheminées d’aération avant l’arrivée de la saison hivernale. La Sonelgaz, engagée dans des campagnes continues de sensibilisation, a intensifié ses efforts pour informer sur les dangers du monoxyde de carbone à travers les zones urbaines, y compris les nouvelles constructions, les installations publiques, les écoles, et les universités. Cette campagne se poursuivra jusqu’à la fin de l’hiver, conformément au programme établi par la direction. Par : I.N