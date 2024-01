Retour sur l’année 2023 à Annaba : Les 7 faits marquants La Rédaction by La Rédaction 30 décembre 2023in Annab

Retour sur l’année 2023 à Annaba : Les 7 faits marquants La Rédaction by La Rédaction 30 décembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 22 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Une année s’est écoulée, une année faite de moments aussi éclatants que tragiques, de projets réalisés salués et d’autres encore en suspens. Comme toute ville à travers le monde, la wilaya d’Annaba a connu des hauts et des bas au cours de ces douze mois passés (2023). Une période marquée par une série d’événements qui ont sculpté la dynamique locale. Cet article offre un aperçu objectif des faits qui ont marqué la wilaya au cours de l’année 2023. CHAN 2022 (reporté à 2023) : Annaba se distingue Samedi 14 Janvier 2023, le lendemain du lancement du Championnat d’Afrique des nations 2022 (reporté à 2023). Les regards se sont tournés vers les tribunes du stade 10 mai 1956 d’Annaba, là où plus de 35.000 supporters ont assisté à la première rencontre du CHAN. Jeunes amoureux et amoureuses du ballon rond, pères de familles, enfants, mamans, Annabis ou de provenance des wilayas limitrophes, le public algérien a fait preuve d’une grande diversité sociale. L’image surprenante qu’ont reflétée les supporters algériens dans le stade d’Annaba, notamment lors des deux matchs qu’a abrités le stade 19 mai 1956, n’incluant pas l’équipe nationale, mais plutôt quatre équipes africaines, dont celle de la République du Congo ayant affronté l’équipe de l’Ouganda, ainsi que l’équipe de la Côte d’Ivoire contre celle du Sénégal. Les spectateurs ont fait preuve d’un civisme exemplaire. Jusqu’au dernier moment, aucune dérive n’a été signalée. C’est notamment grâce au rôle de la société civile, des médias et des jeunes bénévoles engagés que l’opération de sensibilisation, quant à l’importance de donner une image honorable de la ville, a donné ses fruits. Les supporters ont rejoint leurs places en toute fluidité, créant ainsi une atmosphère de sécurité, d’organisation et de responsabilité. D’autre part, comme pour étayer la célèbre citation «Rendre à César ce qui appartient à César», il est important de mettre en exergue les efforts déployés par les autorités locales, lors de la réhabilitation du stade 19 mai 1956, retrouvant ainsi le lustre d’une infrastructure digne d’abriter de grandes compétitions internationales, à commencer par le championnat d’Afrique des nations de football des joueurs locaux CHAN 2022. À l’instar des quatre infrastructures concernées par le déroulement du CHAN, le stade 19 mai 1956 a attiré les projecteurs, compte tenu du fait qu’il répond aux normes internationales, assurant ainsi un confort, une visibilité et une ambiance festive pour les spectateurs comme pour les joueurs. Morte de froid, Fella hante la conscience des Annabis Lundi 23 janvier 2023, la photo de la dépouille mortelle d’une dame, sur l’un des trottoirs du centre-ville d’Annaba a fait le tour des réseaux sociaux. Les images, bouleversantes même pour les plus endurcis, ont suscité une vague d’indignation à travers le territoire national. Elle s’appelait Fella Borasli, et elle a été retrouvée morte de froid, après une nuit glaciale dans la rue du 24 février 1956 à quelques mètres du Cours de la Révolution, dans la ville d’Annaba. À l’arrivée des agents de secours, ils ont découvert le corps sans vie d’une femme sans abris, gisant à même le sol. Quelques heures plus tard, la toile s’est enflammée suite à une information portant sur le fait que Mme Borasli a été, en effet, une ex-enseignante à l’université Badji Mokhtar Annaba et titulaire d’un doctorat de l’université de la Sorbonne en France. Effectivement, Mme Fella était telle. Elle a obtenu un diplôme d’études supérieures (DES) en biochimie en 1984 de l’université Badji Mokhtar d’Annaba. Pour, ensuite, enseigner comme vacataire, chargée des travaux dirigés (TD) pendant une année à ladite institution. La défunte a bénéficié, par la suite, d’une bourse d’études en France. En 1988, elle est revenue en Algérie. Cependant, elle souffrait d’une dépression sévère provoquée par un drame familial. Ainsi, Fella n’est jamais retournée à l’université d’Annaba. Suite à ce drame, et la vague d’indignation qu’il a entraîné dans la wilaya, les autorités locales ont lancé une vaste campagne de prise en charge des SDF à travers le territoire de la wilaya. Une campagne intensifiée qui a duré jusqu’à la fin de la saison hivernale écoulée. Fin du mythe du gang criminel de Sidi Salem ! Mardi 15 mai 2023, la Cour de justice d’Annaba a rendu le verdict final dans une affaire qui a suscité la plus grande frénésie médiatique à Annaba, celle du gang criminel de Sidi Salem. Les 15 accusés ont vu leurs peines de 15 ans confirmées, tandis que “le chef” du gang et 16 complices ont écopé de 20 ans de prison. Deux autres accusés ont été condamnés à 7 ans, et 3 ont vu leur peine augmenter de 5 à 7 ans. La Cour a, également, maintenu les peines de 10 ans pour cinq autres mis en cause, tandis que les autres accusés ont écopé des peines allant de 3 à 5 ans. Les 60 accusés ont été poursuivis pour trouble à l’ordre public, regroupement illégal, détérioration des biens de l’État et guerre des gangs. Les faits de cette affaire remontent au mois de mars 2023, lorsqu’un groupe d’individus, armé de diverses armes blanches, a violemment attaqué le siège de la Sûreté nationale de Sidi Salem (El Bouni), dans le but de libérer un criminel détenu à l’intérieur du commissariat, faisant l’objet de recherches et de mandats d’arrêt pour plusieurs crimes, dont des agressions et trafic de drogue. Ces malfrats ont réussi, lors de cette intrusion violente, à libérer le suspect. Ils ont, également, délibérément endommagé des biens publics et privés appartenant aux citoyens, vandalisant plusieurs véhicules, y compris ceux des forces de sécurité. Certains d’entre eux ont tenté d’attaquer un véhicule tout-terrain et de voler la voiture en s’en prenant aux agents de sécurité, utilisant des épées, des armes blanches et des fusils de chasse maritimes. Les forces de l’ordre ont réussi, en 72 heures, à arrêter un total de 59 individus impliqués dans cette affaire pour marquer ainsi l’opération sécuritaire la plus captivante de l’année 2023. Sider El Hadjar : l’assainissement ! Parmi les évènements clés de l’année 2023, on compte la mise sous mandat de dépôt de cinq personnes, dont quatre hauts cadres des groupes Imetal et Sider El Hadjar sur un total de 22 accusés, poursuivis pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction, octroi d’indus avantages à des tiers lors de la passation de marchés publics et abus de fonction, blanchiment d’argent et enrichissement illicite. Il s’agit de Tarek Bouslama et Lakhdar Aouchiche, respectivement PDG d’Imetal et du groupe Sider, Akacha Mohamed Cherif, ex-directeur des Ressources humaines (DRH) et directeur-adjoint chargé de l’administration au moment de l’arrestation et K. H., directeur de l’Unité d’Annaba, relevant de l’Entreprise Nationale de Récupération (ENR), ainsi que le Secrétaire général de wilaya de l’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA), Friteh Kamel. En effet, une enquête préliminaire a été ouverte suite à un rapport faisant état de faits de corruption et d’irrégularités à Imetal. Suite à une inspection de haut niveau ordonnée par le président de la République, les enquêtes ont été déployées vers l’Usine de production de fer et d’acier d’El-Hadjar à Annaba en raison d’un rapport alarmant, mettant en lumière une série de problèmes et d’obstacles auxquels l’usine a été confrontée ces dernières années, y compris la situation catastrophique de la plupart des ateliers de production et les arrêts injustifiés de la chaîne de production à l’intérieur de l’usine. Explosion d’un appartement à El Bouni : l’horreur à ne pas oublier Le 10 septembre 2023, l’horreur a frappé la wilaya avec une violente explosion entendue à des centaines de mètres dans la commune d’El Bouni. Dès le début, le bilan préliminaire a été déjà lourd avec douze personnes blessées lors de l’explosion de l’immeuble due à une fuite de gaz de ville. Cet incident, survenu vers 9h30 dans un appartement au 4e étage d’un immeuble R+5, avec trois locataires par palier, bloc B9, situé dans la cité Tarek Ibn Zied, a entraîné par la suite la mort de trois personnes de la même famille, dont les deux parents, et leurs fils ainé âgé de 11 ans. À peine installé à la tête de l’Exécutif de la wilaya à l’époque, le wali, M. Abdelkader Djellaoui, a supervisé, quelques jours plus tard, l’opération de relogement des 18 familles affectées par l’explosion pour les transférer vers la cité des 400 logements dans la nouvelle ville Ben Mustapha Benaouda. Après le blocage par les élus : l’APC d’Annaba soulagée ! Le chef de l’Exécutif de la wilaya d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, a décidé le 3 décembre 2023 de geler l’activité de l’APC d’Annaba en application des articles 100, 101 et 102 de la loi 11/10 du 22 juin 2011. Malgré la mise en demeure du wali adressé 8 jours avant la prise de cette décision, les élus frondeurs ont maintenu leur opposition à Youcef Chouchane, le P/APC contesté. La session ordinaire tenue quelques jours avant ce changement a abouti à un rejet en bloc de l’ordre du jour et à la demande du départ de l’édile. Avec 25 élus contre 17, l’APC a été bloquée, conduisant au gel de ses activités par les autorités de la wilaya d’Annaba. Le chef de daïra d’Annaba a, par la suite, été chargé des activités de cette Collectivité locale. La crise, marquée par des revendications de démission et une demande d’enquête sur la gestion communale est finalement terminée. Des projets livrés, d’autres traînent en longueur Au cours de l’année 2023, plusieurs projets ont été livrés, dont la station maritime d’Annaba, l’un des plus importants. Après des années d’attente, la mise en service de cette station, d’une capacité de traitement dépassant les 200.000 passagers et 100.000 véhicules par an, a eu lieu mercredi 5 juillet 2023. Par ailleurs, à l’occasion du soixantième anniversaire de la fête de l’indépendance, la wilaya d’Annaba a connu la distribution de 1.844 unités de logement LPL à Sidi Amar et El Bouni, ainsi que la remise de 1.380 unités de logement sous forme de vente avec location-vente (AADL) à Draâ Erriche. Il est également important de rappeler l’inauguration au cours du mois de novembre dernier, de l’échangeur de l’autoroute Est-Ouest au niveau du tronçon d’Ain El Berda reliant la RN n°21 à l’autoroute directement. L’entrée en service de cet ouvrage a permis aux passagers de se diriger vers la wilaya d’Annaba sans être obligés de contourner le rond-point de Dréan, relevant de la commune d’El-Tarf. Malheureusement, la wilaya d’Annaba n’a toujours pas vu l’inauguration de l’hôtel Seybouse, prévue pour cette fin d’année. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, aucune information n’a été fournie sur une éventuelle mise en service de cette infrastructure hôtelière. C’est, d’ailleurs, le cas aussi du projet de la réhabilitation du téléphérique d’Annaba, dont l’inauguration a été reporté, pour une énième fois, au premier trimestre de l’année 2024. Par : B.N