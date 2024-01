L'archétype de la science au service du mal par El-Houari Dilmi Des voix de scientifiques célèbres s'élève

L'archétype de la science au service du mal par El-Houari Dilmi Des voix de scientifiques célèbres s'élèvent pour alerter sur la dangerosité de l'intelligence artificielle (IA), qu'ils qualifient de «simple plagiat légalisé» ! Premier "dégât collatéral" de l'IA, la multiplication des cas de plagiat dans les universités. Au point que les futurs étudiants ne seront plus qu'une sorte d'automates programmés pour accomplir des tâches bien précises. Le plus flippant encore, c'est ce «rêve inaccompli» des « Prométhée moderne», réussir à cloner le premier être humain. Dupliquer des hommes, ce n'est plus de la science-fiction, la preuve, la venue au monde des deux premiers primates obtenus par clonage en Chine. Tout comme les macaques, les humains sont des primates, devenus génétiquement manipulables pour créer des robots humanoïdes. L'intelligence artificielle (IA) serait donc l'arme créée par l'homme pour tuer l'homme. En plus simple, la science a-t-elle été créée pour améliorer les conditions de vie de l'homme sur terre, ou plutôt pour préparer le terrain à son extinction programmée? Vaste question. Pour beaucoup de voix dans le monde, l'intelligence artificielle est «une insidieuse gangrène qui menace la démocratie et la stabilité dans le monde». Rappelant les savants barjots sous le Führer Hitler, l'entité sioniste est présentée comme l'archétype de la science au service du mal. En effet, cette "cyber war" vient bel et bien de commencer et gare aux plus faibles. En mars dernier, plus de 1 100 experts ont signé une lettre ouverte, appelant à faire une « pause d'au moins six mois» dans la conception d'intelligences artificielles génératives qui se démocratisent malgré les risques associés. Les intelligences artificielles de DALL-E 2 et sa version grand public Crayion, ou Midjourney sont capables de créer des photos ou des illustrations à partir d'une simple description textuelle. Des algorithmes sont capables de reconnaître le visage et le corps humain et peuvent générer des mises en situation plus vraies que nature. C'est dire le pouvoir luciférien accordé aux spécialistes de la désinformation ou « l'information orientée». La machine a remplacé l'homme et le menace dans sa survie. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait je ne sais quel bel esprit éclairé. L'on dit que la science c'est ce que le père enseigne à son fils, la technologie, c'est ce que le fils enseigne à son papa. A bien méditer !