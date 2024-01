Un patriote nommé Nezzar Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 31-12-2023, 11:00 L'année s'achève avec une mauvais

Un patriote nommé Nezzar Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 31-12-2023, 11:00 L'année s'achève avec une mauvaise nouvelle : le décès de Khaled Nezzar, patriote de l'Algérie profonde qui a participé à la libération du pays avant de prendre des responsabilité dans l'Armée nationale populaire qui l'ont mis devant des choix difficiles mais toujours assumés avec honneur et dignité. L'Algérie se souviendra toujours de son rôle majeur dans la lutte héroïque contre le terrorisme islamiste. Ce fut un combat mené avec courage et lucidité dont nous devons être fiers au moment où la terre algérienne, nourricière et féconde, accueille en son sein la dépouille de ce grand homme. M. F. PS : que 2024 vous apporte paix et santé !