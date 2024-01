Ils bombarderaient le domicile de Guterres, que ça serait de la «légitime défense » ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 31-12-2023, 11:00 Soldat Khaled… … Repos ! Là, ils se lâchent sur l’ONU. Ni une ni deux ni même le temps de dire trois, et hop ! L’armée coloniale israélienne tire sur un convoi humanitaire des Nations unies. En plus, et même si, soudain-tout-à-coup, t’es pris d’une poussée de sionisme aiguë, tu ne pourras pas justifier ce mitraillage d’un convoi humanitaire onusien par une quelconque erreur de Tel-Aviv. Mieux encore — façon de parler — si ta poussée est chronique et en stade avancé, tu ne pourras pas non plus expliquer ce mitraillage par une théorie identique à celle qui a prévalu après le carnage contre des civils réfugiés dans la cour de l’hôpital Al-Shiffa, à Ghaza. Eh oui, rappelez-vous : Israël et ses médias vassaux avaient conclu à un missile fou et déréglé du Djihâd islamique. Ben… dommage pour tous les Bahloul et Meyer que porte malgré elle cette pauvre terre, mais le tracé du convoi humanitaire de l’ONU était connu de l’armée israélienne. Pour une raison terrible de simplicité et de logique : c’est cette même armée qui avait décidé et contraint les camions de l’ONU à emprunter ce couloir et surtout pas un autre ! En temps normal, lorsque les gens guérissent enfin de leur «fièvre sioniste» à tendance victimaire, ce mitraillage d’humanitaires aurait été aussitôt qualifié pour ce qu’il est. Un traquenard. Un piège mortel. Une manière pour Netanyahou de «punir» l’ONU, laquelle, «mah’ma kan el hal», ne rampe pas complètement aux pieds des Israéliens. Ben… non ! On balbutie l’info, en entrefilets, baissant d’un ton, voire de plusieurs dans l’espoir qu’elle soit entendue par le moins de monde possible, et on passe à autre chose. Comme la bûche du réveillon que dissimule dans son pantalon Gérard Depardieu, la contamination des huîtres du bassin d’Arcachon ou encore le taux record de retours et d’échanges de cadeaux de Noël n’ayant pas particulièrement déclenché l’enthousiasme de celles et ceux qui les ont ouverts au pied du sapin ! Pourtant, ya bouguelb, il suffit juste de dire et de redire l’énormité de la chose, sans additifs, sans colorants et avec 0% matières grasses : Tel-Aviv trace un itinéraire à un convoi humanitaire de l’ONU, puis le… canarde ! Toi, face à ça, t’es encore tenté de ne pas céder complètement à ta colère pourtant légitime, tu te dis «je vais essayer de garder mon calme et poser une question sereine : Israël est-elle en position de légitime défense lorsqu’elle ouvre le feu sur un convoi humanitaire de l’ONU ? Israël est-elle toujours dans sa mission déclarée et affichée partout, sur tous les plateaux TV de vouloir juste éliminer le ‘’Khamas’’ lorsqu’elle tire comme des lapins des humanitaires onusiens ? En fait, dès que tu poses ces questions, dès que je les pose avec vous, je me rends compte de ma… débilité profonde ! Mais ils s’en tapent des camions et des 4X4 de Guterres, les Israéliens. Et si Israël s’en tape, ses succursales européennes et occidentales s’en contrefichent itou ! Le voilà ainsi décrit aujourd’hui l’état d’impunité internationale du Peuple Élu. Tire Benjamin, nous regardons ailleurs. Ou à défaut, nous siffloterons en regardant ailleurs, zieutant le pif de Gérard qui enfle et le sort terrible des ostréiculteurs du bassin d’Arcachon. Et si nous sommes d’humeur taquine, badine et joueuse, nous pourrions aller jusqu’à faire semblant de fumer du thé pour rester zaâma éveillés à ce cauchemar qui continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 31-12-2023, 11:00