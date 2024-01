Home > Annaba110 Views4 Mins0 Comment Projets De Tramway : Annaba À La Traîne EDITEUR - 30 DÉCEMBRE 2023 Cliqu

Home > Annaba110 Views4 Mins0 Comment Projets De Tramway : Annaba À La Traîne EDITEUR - 30 DÉCEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les villes de Batna, Skikda et Blida vont-elles enfin avoir leur tramway ? La question a été posée avant-hier, jeudi 28 décembre, lors d’une séance plénière à l’Assemblée Populaire Nationale (APN), consacrée aux questions orales, par les députés de ces wilayas au ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana. Ce dernier a répondu que son département est en passe de réexaminer la faisabilité de ces projets, dont la réalisation dépend également du plan de transport, qui sera examiné en 2024. Si Zahana n’a pas tranché dans le vif, il a tout de même laissé la porte ouverte devant une probable concrétisation d’un projet annoncé depuis 2015, au niveau de pas moins de dix chefs-lieux de wilaya. En 2018, des études de faisabilité pour la réalisation de tramways avaient été lancées pour les villes de Béjaïa, Skikda, Blida, Chlef, M’sila, Biskra, Jijel, Béchar, Souk Ahras, Tébessa et Annaba, sans que cela donne lieu à une suite sur le terrain. Depuis, l’on a beaucoup parlé et spéculé sur les motifs qui entravaient le lancement de ces projets, dans lesquels les populations voyaient des signes de modernité, alors que ce moyen de transport urbain et suburbain a plus d’un siècle ! Quoi qu’il en soit, si les projets de tramway dans les villes de Blida, Skikda et Batna sont aujourd’hui remis sur la table dans le but d’une éventuelle concrétisation, il est surprenant de constater qu’il n’est nulle part question du tramway d’Annaba. Pourtant, l’idée de doter cette ville d’un tel moyen de transport, est née des années avant, et avait sérieusement évolué sous la houlette de Mohamed Mounib Sendid en 2013 et 2014. À cette période, le tramway était devenu fonctionnel dans trois villes seulement : Alger, Oran et Constantine. Quatre plus tard, Sidi Bel Abbès, Ouargla et Sétif sont dotées d’un tramway avant d’être rejointes par Mostaganem. Et Annaba elle, est demeurée encore une fois à la traine pour une absurde divergence, a-t-on dit, concernant le tracé, ou pour d’autres questions dépassant le cadre des élus locaux ! Vrai ou faux, l’essentiel est que ceux qui s’étaient opposés avec véhémence à ce que le tracé du tramway passe par le Cours de la révolution n’avaient pas fourni assez d’efforts pour trouver d’autres alternatives, qui ne manquaient pas par ailleurs. Les querelles en coulisses ont finalement empêché la Perle de l’Est d’avoir son tramway. Malgré les réponses apportées à cette sacro-sainte contrainte du tracé, les élus locaux ont manqué outrageusement de punch pour offrir à Annaba un moyen de transport qui cadre d’une manière parfaite avec son environnement naturel et urbain. Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, l’entreprise spécialisée dans le montage des rames est implantée dans la wilaya. À qui profite le retard enregistré par cette ville ? Ce n’est certainement pas à une population qui n’a pas renoncé à une revendication remontant à plus de treize ans. Un tramway à Annaba aurait très certainement ouvert à cette ville panoramique de nombreuses perspectives aux niveaux social et environnemental, en plus des autres aspects positifs. Mohamed Mebarki