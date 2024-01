Spéculation de devises à Annaba : Saisies record et arrestations des “barons” du change La Rédaction by La Ré

Spéculation de devises à Annaba : Saisies record et arrestations des “barons” du change La Rédaction by La Rédaction 30 décembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 133 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Des agents de sécurité ont mené, cette fin de semaine, une opération dans le marché parallèle des devises, aboutissant à la saisie de sommes considérables en euros et à l’arrestation de trois des plus grands acteurs du marché noirs de devises à Annaba. L’opération, qualifiée de «séisme» par les autorités, a été décrite comme sans précédent, frappant le cœur même de l’économie nationale informelle. Selon des sources proches du dossier, les forces de sécurité ont agi sur la base d’enquêtes approfondies et d’informations fiables, orchestrant l’opération avec l’autorisation du procureur de la République. Les perquisitions effectuées dans les commerces et les domiciles des personnes arrêtées ont révélé des montants astronomiques en euros, estimés initialement à plusieurs milliards de centimes. Cette action marque un tournant dans la lutte contre les activités illégales du marché parallèle des devises. Les trois individus appréhendés, considérés comme des “barons” du change, seront présentés devant les autorités judiciaires d’Annaba pour répondre de leurs actes. Cette opération s’inscrit dans une série d’actions visant à rétablir l’équilibre sur un marché où la demande croissante d’euros a entraîné une flambée des prix, dépassant les 23.000 dinars algériens pour cent euros. Les commerçants locaux expliquent cette hausse par une offre limitée et une demande croissante. Il est à noter que les opérations de change dans les banques publiques connaissent une forte affluence, en particulier à la fin de l’année, créant une crise de liquidités en raison de l’incapacité à satisfaire toutes les demandes des clients qui se tournent vers le marché parallèle pour pallier la pénurie constatée dans les banques. Cette opération vise également à freiner les activités des “barons” qui ont accumulé d’importantes sommes en euros, perturbant ainsi le fonctionnement du marché parallèle des changes. Les autorités sécuritaires ont intensifié leurs enquêtes au cours des dernières semaines pour comprendre les raisons de cette situation et pour décourager toute spéculation nuisible à l’économie locale. En parallèle, les banques publiques ont mobilisé des ressources pour répondre à l’afflux massif de demandes de change, notamment pour les transferts de devises effectués par des personnes ne disposant pas de comptes bancaires. Par : I.N