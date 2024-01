Ça vient et ça enflera... Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 02-01-2024, 11:00 N'ayant réalisé aucun de leurs ob

Ça vient et ça enflera... Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 02-01-2024, 11:00 N'ayant réalisé aucun de leurs objectifs, ni élimination du Hamas, ni libération d'otages, les extrémistes au pouvoir en Israël continuent de tuer femmes et enfants dans un génocide qui s'inscrit déjà comme l'un des plus effroyables de l'histoire. J'ai évoqué il y a quelques jours les conséquences de cette politique du pire à l'intérieur même d'Israël où une partie de l'opinion ne tardera pas à se soulever contre les méthodes hitlériennes de Netanyahou. C'est fait : des cinéastes viennent de publier un texte qui dénonce ces crimes et appelle à l'arrêt des bombardements. Ce n'est qu'un début... M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 02-01-2024, 11:00