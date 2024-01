Le numérique, entre contrôle et liberté par Mustapha Aggoun Il est devenu courant de parler du «numérique» d

Le numérique, entre contrôle et liberté par Mustapha Aggoun Il est devenu courant de parler du «numérique» de nos jours. Nous avons véritablement pénétré dans une ère où les technologies de l'information occupent une place de plus en plus importante et étendue dans notre vie quotidienne, ainsi que dans nos interactions sociales sous diverses formes. Cela a été le cas depuis que l'Internet est devenu l'infrastructure mondiale de premier plan pour tout ce qui concerne les relations commerciales, économiques et technologiques. L'Internet a évolué au cours des deux dernières décennies pour devenir un espace d'utilité publique, où les centres de traitement des données massives fournissent des services Internet aux entreprises et aux individus. En conséquence, l'Internet est devenu le véritable cerveau du monde, connectant des millions de personnes et d'ordinateurs à des réseaux complexes programmés par tous ceux qui détiennent des connaissances techniques et disposent d'un ordinateur. Le résultat a été la création d'un monde virtuel ou d'un espace électronique qui remplace progressivement l'espace physique, avec des implications majeures sur notre mode de vie en tant qu'êtres humains. L'espace électronique, en s'immisçant largement dans nos interactions vitales et sociales, exerce désormais une influence croissante sur les affaires mondiales et le système international. Si la politique peut finalement être définie comme la gestion du possible pour déterminer qui obtient quoi, quand et comment, l'espace électronique deviendra une arène importante, voire principale, des interactions politiques dans un avenir proche. L'importance croissante de l'espace électronique dans les affaires mondiales, la sécurité internationale, l'économie mondiale, les organisations et les sociétés internationales s'accompagne d'une accélération de la diffusion des idées et des informations, portant en elle des tendances transformatrices. Il est indéniable que l'espace électronique, en raison de son importance extrême dans la gestion de nos affaires politiques, sociales et économiques, attirera l'attention de nombreux experts et décideurs. Cela se fait en préparation pour faire face au phénomène connu sous le nom de politique numérique, qui pose encore de nombreuses énigmes. La mondialisation a largement contribué à nourrir et à propager la société civile mondiale. Les organisations civiles mondiales contribuent de manière significative à exposer les problèmes qui menacent la planète et l'humanité. Cependant, la mondialisation, avec sa nature double, a ravivé la dualité traditionnelle entre l'espace civil représenté par l'individu et la société, et l'espace gouvernemental représenté par les élites dirigeantes et les groupes d'intérêts liés fondamentalement à la symbiose entre la liberté et le contrôle. La mondialisation, malgré sa capacité à rapprocher les distances et à faire paraître le monde comme un petit village, a également contribué de manière significative à la concentration du pouvoir et de la richesse entre les mains d'une classe limitée d'individus. La capacité des grandes entreprises à contrôler l'économie mondiale, les échanges commerciaux et, par conséquent, à influencer la vie de millions de personnes en infiltrant leurs sociétés locales et en changeant leur mode de vie, est devenue une préoccupation pour les défenseurs de la libération. Ainsi, renforcer la société civile et la nourrir avec des institutions efficaces et actives devient une nécessité urgente. Avec l'avènement d'Internet et sa domination sur les communications et les technologies de l'information dans le monde, les défenseurs de la société civile ont ressenti qu'ils possédaient l'outil qui faciliterait le contournement du contrôle étatique et des grandes entreprises. Une forte croyance à la liberté, selon laquelle l'Internet serait un instrument de libération, facilitant une communication transfrontalière plus facile et plus efficace entre les entités civiles partageant des intérêts communs, ce qui renforcerait la société civile. L'émergence des révolutions arabes a renforcé cette tendance, de nombreux chercheurs considérant que l'espace en ligne offre une liberté aux citoyens, leur permettant de communiquer pour exprimer leurs idées et de mobiliser leurs énergies, renversant finalement de nombreux régimes autoritaires. Cet événement a marqué la fin de l'ère de la main de fer des gouvernements sur la société et a montré que la société civile, avec ses acteurs dynamiques, disposait désormais d'un outil libérateur incontrôlable. Sauf que cet optimisme n'a pas duré longtemps. Internet s'est révélé être une arme à double tranchant. Alors qu'il offrait des opportunités de libération et d'autonomisation pour les militants de la société civile, ses outils de contrôle sont devenus plus avancés qu'auparavant. Les États et les grandes entreprises ont réussi à développer ces outils pour reprendre le contrôle de l'espace public. Dans le domaine de l'espionnage, l'affaire d'Edward Snowden, un ancien agent de la NSA, a révélé que l'Agence de sécurité nationale américaine espionnait tous les citoyens américains, mettant ainsi en péril la vie privée individuelle. Les échanges d'information sur les atrocités de l'entité sioniste à Gaza qui sont soumis à une restriction draconienne est l'exemple frappant. L'ancien président américain a reconnu en déclarant un jour qu'il ne pouvait pas parler de sécurité dans le cadre d'une vie privée absolue. Les développements récents ont montré que le terme «autonomisation», qui décrit l'espace en ligne, contient une ambiguïté qui ne peut être ignorée : l'autonomisation pour qui, et aux dépens de qui ? Le terme «libération» a également été confronté à la réalité de l'influence, car la puissance acquise par les grandes entreprises et les États pour influencer à travers l'utilisation de logiciels d'espionnage et de traitement des données a rendu la libération douteuse. Beaucoup se demandent maintenant si la libération se limite à télécharger quelques vidéos ou fichiers PDF. La reprise des capacités de contrôle des entreprises et des États n'a pas conduit à la frustration, mais a rendu les idées plus réalistes. Certains sociologues ont fait valoir que les relations émergentes en ligne étaient plus faibles que celles de la vie réelle, les utilisateurs du réseau étant davantage portés à s'engager dans des activités de divertissement plutôt que dans l'échange d'idées scientifiques, politiques et idéologiques. Certains affirment que l'espace en ligne ne représente pas une menace réelle pour l'identité des communautés locales, car il existe de nombreuses incertitudes quant à la capacité d'Internet à éliminer les identités locales et à les remplacer par une identité mondiale. D'autres estiment que l'espace en ligne, avec son impact écrasant, menacera inévitablement les identités locales, rendant floues les frontières entre les identités mondiales et locales. Bien que les études empiriques pour confirmer l'un ou l'autre de ces deux aspects soient encore très limitées, la grande question ne concerne pas tant la validité de l'un ou l'autre de ces aspects que le façonnement de la société civile mondiale à l'avenir et les forces qui la contrôleront. Une grande partie de la réponse à cette question dépendra des forces qui exerceront leur emprise sur l'espace en ligne. Il y a une véritable crainte que l'espace en ligne devienne un moyen potentiel pour ceux ayant des tendances capitalistes et commerciales, renforçant les tendances mondiales de domination, de contrôle et de monopolisation, ce qui pourrait annoncer l'ère de l'impérialisme numérique et transformer la révolution de la libération en une révolution de contrôle. En d'autres termes, la propagation de l'espace en ligne n'a pas annoncé la victoire de l'individu et de la société civile sur l'État et les grandes entreprises capitalistes. Il annonce plutôt le début d'une nouvelle ère de conflit pour les libertés, l'espace public et les modèles de production entre les peuples et les sociétés d'une part, et les barons du pouvoir et de l'argent de l'autre. En fin de compte, le conflit entre l'individu et l'État, et entre la société et l'entreprise, se déplacera du monde matériel vers le monde numérique avec de nouveaux outils et méthodes, tout en préservant l'esprit du conflit fondamental : Qui gouverne ?