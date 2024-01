Projet du port de plaisance d’Annaba : La Fondation Probiom sollicite une rencontre avec le wali La Rédaction by La Rédaction 1 janvier 2024in Annaba A A 0 0 SHARES 12 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter À quelques heures de la clôture de l’année 2023, le réseau Algérien Probiom pour la protection de la diversité biologique marine a, officiellement, demandé au wali de la wilaya d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, de recevoir une délégation scientifique relevant de ladite fondation. La demande, formulée par Dr. Amir Barkane, président de la Fondation Probiom, vise à ouvrir un dialogue constructif sur le projet du port de plaisance envisagé sur la plage de Djenen El Bey (Oued Bakrat). En effet, cette sollicitation fait suite à l’annonce de la Cellule de communication de la wilaya, portant sur la décision de construire un port de plaisance au niveau de la plage Djenen El Bey. Ladite fondation a exprimé des inquiétudes quant aux possibles répercussions environnementales de ce projet sur la biodiversité marine de la wilaya. Le projet du port de plaisance, selon les évaluations de Probiom, pourrait compromettre l’équilibre délicat de l’écosystème côtier et entraîner des conséquences préjudiciables pour l’environnement marin. En outre, la Fondation Probiom a souligné les risques de pollution qui pourraient affecter une destination touristique prisée, créant ainsi des tensions avec les plans futurs de mise en place d’une réserve marine à proximité. Fidèle à son engagement envers la participation citoyenne, la Fondation en question prévoit, également, le lancement d’une campagne de collecte de signatures parmi les citoyens d’Annaba. L’objectif est de sensibiliser la population à l’importance de la préservation de l’environnement marin et de donner une voix aux préoccupations de la communauté. Dr. Amir Barkane souligne que cette démarche vise à instaurer un dialogue ouvert et à garantir la participation du public dans le processus décisionnel, conformément aux principes constitutionnels. Il est, également, important de préciser, dans le même contexte, que le directeur des Travaux publics et une représentante du laboratoire d’études maritimes ont avancé plusieurs propositions lors d’une réunion tenue au siège de la wilaya la semaine dernière. L’objectif est d’examiner les sites potentiels et d’étudier la faisabilité de la création du projet. Cinq sites ont été examinés au cours de cette réunion, dont celui de Ras El Hamra (le vivier), Djenen El Bey, Chétaïbi, Port d’Annaba et El Kharrouba. Le site de Djenen El Bey a, particulièrement, retenu l’attention, en raison de ses avantages significatifs. Situé dans une zone d’expansion touristique, il bénéficie d’une infrastructure complète suite à l’achèvement du projet de construction de la route municipale. Cette route relie la zone de Ras El Hamra à Oued Bakrat sur une distance de 6 km, renforçant ainsi la connectivité. En outre, une étude en cours explore la possibilité d’une route contournant la wilaya d’Annaba, reliant la route wilayale n°16 à la façade maritime. Par : Bouchra Naamane