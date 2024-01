Infraction À La Règlementation Des Changes À Annaba : Trois Cambistes Arrêtés Et Des Milliards Saisis EDITEUR - 3 JANVIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Dans la lutte continue contre tous les genres de trafic, les éléments de la Sûreté de wilaya, notamment la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) rattachée à la police judiciaire d’Annaba, ont mis hors course des trafiquants de devises nationales et étrangères. Âgés entre 47 et 59 ans, les trois personnes appréhendées détenaient la somme astronomique de 4,71 milliards de centimes en devises nationales et la somme de 14.820 euros, 4.440 dollars américains, 630 dollars canadiens ainsi que des devises de treize autres pays. Les policiers ont également saisi six machines compteuses de billets et deux voitures de tourisme, ainsi que des armes blanches prohibées. Les trois mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’Annaba sous les accusations de blanchiment d’argent, de détention d’armes blanches, d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, ainsi que de possession de fausse monnaie. Ils voyageaient avec 50.000 euros… Par ailleurs, l’avion d’Air Algérie en provenance de Lyon transportait un couple de Guelmis rentrant chez eux. Lors de la procédure douanière de déclaration, le couple n’avait rien à déclarer. Les douaniers de l’aéroport Rabah Bitat d’Annaba ont décidé de les fouiller minutieusement. Au cours de la fouille, les douaniers ont découvert que le couple avait dissimulé la somme importante de 50.000 euros sous leurs vêtements. Il a été révélé que les individus avaient l’intention de faire passer clandestinement cette somme sur le territoire national. L’affaire a été révélée en fin de semaine passée. Ahmed Chabi