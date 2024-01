Meilleurs Commerçants D’Annaba : Les Lauréats Dévoilés EDITEUR - 2 JANVIER 2024 Cliquez pour partager sur Twit

Meilleurs Commerçants D’Annaba : Les Lauréats Dévoilés EDITEUR - 2 JANVIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les lauréats du concours de la meilleure activité commerciale, organisé par la direction du Commerce et de la Promotion des exportations de la wilaya d’Annaba en novembre passé, ont été dévoilés avant-hier, dimanche 31 décembre. Dans la catégorie du meilleur restaurant, la première place a été attribuée à « The Chef House », suivi de « El Walima » en deuxième, et « El Boustane » en troisième place. Pour ce qui est de la meilleure boucherie, la première place a été remportée par la boucherie d’Abbas, suivie de celle de Bouakaz, puis de celle de Ghimouz à la troisième place. La proclamation des résultats s’est déroulée en coordination avec divers partenaires, tels que les directions de l’Environnement ainsi que du Tourisme et de l’Artisanat, la chambre de commerce et d’industrie Seybouse, et l’Association de Protection et d’Orientation du Consommateur et de son Environnement (APOCE). Des certificats honorifiques et des trophées personnalisés ont été décernés aux lauréats pour cette édition du concours visant à promouvoir l’excellence dans les métiers de bouche. Hanine Boucenna