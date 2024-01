Amélioration Du Cadre De Vie À Annaba : Plus De 1.850 Points Noirs Éliminés EDITEUR - 18 NOVEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Abdelkader Djellaoui, wali d’Annaba, a dévoilé les ‎résultats de la lutte contre la pollution, menée depuis plusieurs semaines pour améliorer le ‎cadre de vie, lors de l’ouverture de la troisième session ordinaire de l’Assemblée Populaire de Wilaya (APW). La rencontre a été tenue avant-hier, jeudi 16 novembre, au siège de la wilaya. La campagne a compté pas moins de 358 opérations et a permis ‎l’élimination de 1.859 points noirs. Cette initiative, qualifiée de « hautement prioritaire », intervient à point nommé pour restaurer l’image de la ville. Elle a mobilisé d’importants moyens matériels et a nécessité l’implication de toutes les communes et directions des différents secteurs. Il est indéniable que cette campagne de lutte contre la pollution, bien que vivement souhaitée par ‎tous, a malheureusement connu une absence de participation citoyenne. Cependant, elle a permis ‎au chef-lieu de la wilaya de retrouver ses caractéristiques de ville balnéaire, suscitant la satisfaction aussi bien des habitants que des touristes. Par ailleurs, le chef de l’exécutif a annoncé la création et la mise en place du comité des communes. Celui-ci est chargé de véhiculer, ‎d‘orienter et de mettre en lumière les doléances et les difficultés des citoyens, ainsi que de suivre ‎l’adoption d’un cadre de gouvernance pour des projets de développement. Il convient également de souligner que d’autres sujets, problèmes, projets, objectifs et réalisations ont été abordés. Parmi ceux-ci, on peut mentionner la faiblesse de l’Alimentation en Eau Potable (AEP), les efforts de relance de plusieurs entreprises de production entravées par la bureaucratie, et la connexion de la wilaya à l’autoroute Est-ouest grâce à la réception de la pénétrante autoroutière d’Aïn Berda. De même que la reprise des travaux visant à remettre en marche le téléphérique, ainsi que l’idée d’implanter un tramway. B. Salah-Eddine