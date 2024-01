dirty dancing Alpha Wann, Deen Burbigo, Infinit' Ils veulent pas briser leurs chaînes Ils veulent tous se fai

dirty dancing Alpha Wann, Deen Burbigo, Infinit' Ils veulent pas briser leurs chaînes Ils veulent tous se faire la course (tous) On est nés en bas d'l'échelle Personne pour te faire la courte (dégun) Si t'es bonne, on t'fait la cour Si t'es moche, pour faire l'amour Faut qu'tu sois riche ou qu'tu sois prête à faire l'amour à des moches Si c'est ton heure, sois précise hein, apprécie-la bien (bien) Tous ces chiens n'visent pas la coupe mais la tête de celui qui la tient (voilà) Que des putes et des pâtes, mode de vie très italien Toujours affamé comme des pitt', j'peux pas devenir végétalien J'achète mes plaquettes à Dam J'garde pour moi mes états d'âme (ouais) Que des vertueux dans l'cercle, aucun n'va baiser ta dame (aucun) J'pique une tête dans le pochon, puis j'pars pour un bain de foule Capuché, côté public, comme quand on était todo R à foutre, des selfies, des coms', des partages, des mentions J'suis un MC, j'viens d'une autre époque, d'une autre dimension (pew, pew) Appelle-moi s'il y a du cash à prendre, me fais pas perdre mon temps J'suis pas ton prof mais j'vais devoir t'apprendre à faire monter l'montant Aucune histoire ne commence par la fin Mes 'sins ne ressentent plus rien à part la faim Fiston d'personne, j'ai qu'un seul père et qu'une seule mère Devant le placard plein, j'me rappelle qu'j'avais qu'une seule paire Où sont les bitchs, où sont les bitchs, où sont les belles 'sines (où) Les diamants dansent autour du cou, dirty dancing (dirty dancing) Cousin, faire ce blé, j'essaye, j'apprends Quand cette veste me plait, j'l'essaye, j'la prends Rafale de balles comme un lâché de colombes Tony, dents de plomb, j'fais cracher le pognon J'b-b-bang pour le g-g-gang, très loin du b-b-binks Comme Fifty, straight to the b-b-bank Photo d'moi dans l'Bureau Ovale, je n'fais que rapper des faits Trop cain-ri pour les RG, faut la D.E.A et les Feds (c'est FBI) On fait l'nécessaire pour éviter les Serbes Belle vaisselle pour les desserts, YSL sur les aisselles (sisi) Si je n'les connais pas, j'veux pas les connaître Je collecte les euros puis j'fais comme Nek et j'me déconnecte Ce style est inné, j'l'avais déjà à l'époque du franc Frais, comme un nouveau-né Déter' comme si j'reve'nais du front (front, hey) J'crée l'événement, j'leur laisse la plus petite part Ramène du tieb' et des mangues Cinquième élément, j'ai le multi-pass (multi-pass) J'm'invite partout comme la DGSI, j'suis officiel depuis TDSI Ils ont tous développé les mêmes styles J'enseigne aux anciens et aux bébés MC Aucune histoire ne commence par la fin Mes 'sins ne ressentent plus rien à part la faim Fiston d'personne, j'ai qu'un seul père et qu'une seule mère Devant le placard plein, j'me rappelle qu'j'avais qu'une seule paire Où sont les bitchs, où sont les bitchs, où sont les belles 'sines (où) Les diamants dansent autour du cou, dirty dancing (dirty dancing) Cousin, faire ce blé, j'essaye, j'apprends Quand cette veste me plait, j'l'essaye, j'la prends