Dirty Dancing (Danse sensuelle) Muevele, muevele Il bouge, il bouge Bailar, yo quiero baila lalalalalalala ba

Dirty Dancing (Danse sensuelle) Muevele, muevele Il bouge, il bouge Bailar, yo quiero baila lalalalalalala bailar, Danser, je veux danser lalalalalalala danser Mueve las nalgas, shake your ass girl. Bougez vos fesses, secoue ton cul ma belle. A la musica, we'll be dancing, dancing, dancing a bit Havana. A la musique, nous allons danser, danser, danser un peu La Havane And we gon shake it, shake it, shake it, done shake it. Et nous allons le secouer, le secouer, le secouer, le faire secouer Hips start shakin' and movin' all around Les hanches commencent à se secouer et se déplacer tout autour Get them hips shakin' around. Faisons bouger leurs hanches I like to dirty dance, I like to do my thang, J'aime danser de façon sensuelle, j'aime faire mes trucs So mami get a little loose and make your hips swing. Donc chérie lâche-toi un peu et bouge tes hanches Its like were making C'est comme si nous faisions Love when I am dancing with you, L'amour quand je danse avec toi Its like you climax mami when I dip you C'est comme atteindre l'orgasme chérie quand je te fais plonger So lets just dirty dance, yeah lets salsa, Alors dansons juste lascivement, ouais faisons la salsa Lets do that on the floor and make it hot now Faisons-le sur la piste et que ça devienne chaud maintenant And mami move your culo to the Conga, (1) Et chérie bouge ton cul sur la Conga Sweat dripping down your body is how i want ya. La sueur qui dégouline sur ton corps voilà ce que je veux And muy caliente is how you makin' me, Et très chaud voilà ce qu tu me fais To paradise mami is where you taking me. Au paradis, chérie, voilà où tu m'emmènes And all we really doing is moving our feet, Et tout ce que nous faisons c'est juste bouger nos pieds Dancing really close and creating some body heat. Danser très serrés et créer une chaleur corporelle But I remain elegant, you say elegante, Mais je reste élégant, tu dis "elegante" That is so irrelevant so lets kept on dancing, cause look C'est sans rapport alors continuons à danser, parce que regarde I speak english and you speak spanish, Je parle anglais et tu parles espagnol And music is the only thing that we be understanding. Et la musique est la seule chose que nous comprenons I just wanna be dancing... dirty, dirty, dirty dancing. Je veux juste danser... de façon sensuelle, sensuelle Bailar, yo quiero baila lalalalalalala bailar, Danser, je veux danser lalalalalalala danser Mueve las nalgas, shake your ass girl. Bouge tes fesses, secoue ton cul fille. A la musica, we'll be dancing, dancing, dancing a bit Havana. A la musique, nous allons danser, danser, danser un peu La Havane And we gon shake it, shake it, shake it, don shake it. Et nous allons le secouer, le secouer, le secouer, le faire se secouer Hips start shakin' and movin' all around Les hanches commencent à se secouer et se déplacer tout autour Get them hips shakin' around. Faisons bouger leurs hanches