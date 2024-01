Pourquoi est-il important de superviser l’intelligence artificielle ? Placeholder AMIRA.F PUBLIÉ 28-12-2023, 1

Pourquoi est-il important de superviser l’intelligence artificielle ? Placeholder AMIRA.F PUBLIÉ 28-12-2023, 11:00 Il est certain que l’intelligence artificielle a pris une place importante dans un bon nombre de secteurs d’activités et elle ne cessera de s’y enraciner davantage avec le temps. Le rythme auquel l'IA se développe doit être parallèle au rythme éthique, qui accompagne cette technologie émergente. En d’autres termes, l’intention de développer une technologie bénéfique à l’humanité ne suffit pas. Il est important d’apporter une réflexion globale, qui étudie tous les aspects de l'IA, à ses applications diverses et futures, jusqu’au cadre juridique qui la contient. Pour que l’intelligence artificielle se développe sur le droit chemin, l’humain doit garder le contrôle sur sa création. Parce que comme toute chose, l'IA peut être en proie à diverses anomalies, comme générer de fausses informations ou commettre des erreurs. L’humain doit corriger les erreurs de l'IA, réparer le fonctionnement, intervenir le moment opportun pour empêcher que la situation ne dégénère et qu’elle ne fasse des victimes. Il est nécessaire que chaque pas vers le progrès se fasse dans la droiture et la sagesse, dans le souci de l’autre. Les éléments importants dans le développement de l’IA Les créateurs de l’intelligence artificielle ne sont pas les seuls acteurs qui doivent agir. Le maintien d’une intelligence artificielle équilibrée et harmonieuse est la responsabilité de tous. Il faut compter sur la bonne intelligence collective, c'est-à-dire les créateurs, comme les utilisateurs doivent être suffisamment informés pour distinguer le vrai du faux, la réalité de l’hallucination. Pour que le développement de l’intelligence artificielle se fasse dans le meilleur des mondes, plusieurs facteurs doivent être pris en compte : - La transparence : Les créateurs de l’intelligence artificielle doivent toujours garder en tête l’objectif principal de leur création. C'est-à-dire une IA bénéfique à l’humanité à court et long termes. Les créateurs dans le calcul des utilisateurs doivent faire preuve de transparence et de clarté. - La responsabilisation : En toute connaissance de causes, les utilisateurs doivent faire appel à l’intelligence artificielle quand ils le souhaitent. Les créateurs sont seuls responsables des dérives des systèmes d’IA, ils doivent agir le moment opportun pour rectifier les erreurs potentiels qu’elle peut faire. - La diversité : nul ne doute que la diversité est une richesse. Chaque différence peut apporter un point de vue qui élargit la réflexion. C’est pourquoi le développement des systèmes d'IA nécessite des équipes qui regroupent des personnes venues des quatre coins de la planète avec différents parcours. - L'éducation : pour comprendre les enjeux de l’intelligence artificielle, les humains doivent être éduqués, c'est-à-dire, être dans la capacité de comprendre les avantages et les inconvénients de l’IA, alerter avec la meilleure façon qui soit des dérives et des erreurs et être en mesure de défendre leurs droits. Une source de bonheur ? Les actions pour superviser l’intelligence artificielle se font à plusieurs niveaux. Pour rendre les choses plus concrètes, les gouvernements peuvent être les premiers garants d’une bonne utilisation de l'IA en adoptant des lois et des réglementations aux développeurs pour faire évoluer l'IA dans un cadre responsable, éthique, transparent et riche de diversités, qui protège les utilisateurs et se préoccupe du monde. Le gouvernement doit définir aussi les règles que les utilisateurs de l'IA doivent suivre, également, les entreprises peuvent agir en mettant en place des politiques et des procédures internes pour que l’utilisation des systèmes de l’IA se fasse de manière responsable et morale. Les organisations non gouvernementales peuvent agir à leur niveau et jouer un rôle dans le développement positif de l’IA dans la société en menant des recherches et en sensibilisant les populations sur les bienfaits et les risques de l’intelligence artificielle. Le défi majeur de l’intelligence artificielle est de trouver l’équilibre entre l’innovation et la responsabilité. Pour que cet objectif soit atteint de la meilleure façon, il faut se remémorer sans cesse que chaque invention doit servir avant tout l’humain et assurer sa pérennité. L’IA doit être également source de bonheur, apporter l’harmonie à la vie humaine, venir en aide aux difficultés de tous les jours et contribuer à faire de ce monde un lieu vivable. Amira F. Placeholder AMIRA.F PUBLIÉ 28-12-2023, 11:00