Station de dessalement de Toudja Elle sera livrée avant les délais Cette infrastructure va alimenter les wila

Station de dessalement de Toudja Elle sera livrée avant les délais Cette infrastructure va alimenter les wilayas de Sétif, Bouira et Bordj Bou Arréridj avec respectivement un apport de 50000, 30000 et 20000 m3/jour. Un projet qui avance bien Faisant partie des cinq stations de dessalement de l'eau de mer à travers le pays, celle de Toudja reste la préoccupation principale des autorités de la wilaya qui multiplient les visites inopinées. Des visites qui ne permettent aucun relâchement et cela donne des résultats. La livraison, prévue dans 28 mois, pourrait avoir lieu bien avant, au regard de la cadence des travaux du chantier, selon la wilaya. Lancés le 14 juin 2022 dans la commune de Toudja, à Tighremt, les travaux de réalisation de cette station, effectués en H24, sont actuellement au stade d'achèvement des ouvrages devant accueillir les équipements de référence, prélude à la mise en service du projet. C'est le constat fait par le wali de Béjaïa lors de sa dernière visite de l'année. Le même constat a été fait par une délégation de haut niveau, en inspection sur les lieux mardi dernier. Composée du conseiller principal du président-directeur général (P-DG) du groupe Sonatarch, Hocine Bada et des directeurs généraux des entreprises impliquées dans sa réalisation, à savoir Algerian Energy Compagny (AEC), l'Entreprise nationale de canalisations (Enac) et la Société algérienne de réalisation des projets industriels (Sarpi), la délégation n'a pas manqué d'exprimer unanimement sa satisfaction concernant le rythme d'avancement des travaux de la station. L'opération, d'envergure, consistant en la mise en place des réseaux d'eau potable pour l'approvisionnement et le raccordement en aval des agglomérations et des villages limitrophes, notamment Toudja, est en bonne voie. Ce projet inscrit au titre d'un plan d'urgence décidé par le président de la République au profit de cinq wilayas, s'étale sur une superficie de 10 hectares, pour une capacité de production quotidienne de 300000 mètres cubes. C'est « largement suffisant », par rapport aux besoins de la wilaya, qui s'élèvent à 250000 m3/jour, selon les estimations des autorités locales. Une fois les travaux achevés, la station de Tighremt va assurer l'alimentation en eau potable des 52 communes de la wilaya, qui n'aura plus à compter sur les apports pluviométriques ou des forages. Ceux-ci et le barrage de Tichy Haf dépendants des précipitations, ne peuvent plus mettre à l'abri des manques et du stress hydrique connu ces dernières années. La station de dessalage de l'eau de mer de Tighremt va alimenter également la wilaya de Sétif, avec un apport de 50000 m3/jour, Bouira, avec 30.000 et Bordj Bou-Arréridj avec 20000. Elle permettra également de transférer les eaux des barrages de Tichy Haf (173 millions de m3) et de Lakehal (30) pour l'irrigation des surfaces agricoles de la Soummam ainsi que la plaine de l'Asnam. La technologie de maîtrise des stations de dessalement est devenue purement algérienne. Conscient de l'importance de la formation dans ce domaine (technique), le président de la République avait donné des instructions au gouvernement, fin 2022, de créer une nouvelle spécialité académique pour la formation d'étudiants et de cadres algériens dans le domaine du dessalement de l'eau de mer. Mais au début de 2023, il a été décidé de développer cette formation à travers des partenariats avec des instituts et des universités de renommée internationale. Le 20 décembre 2023, le gouvernement a examiné, lors de sa réunion présidée par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, un projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation des travaux de raccordement, en aval, de la station de dessalement de l'eau de mer de Béjaïa en vue de renforcer l'alimentation en eau potable. Il est utile de rappeler que le choix du site a été fait en raison de la limpidité de son eau, sa proximité et surtout l'apport de ce liquide (vital) qu'il va apporter aux habitants de la région.