Festival National du Théâtre Professionnel : “Le Barbier de Séville” honoré à la 16e édition La Rédaction by L

Festival National du Théâtre Professionnel : "Le Barbier de Séville" honoré à la 16e édition La Rédaction 1 janvier 2024in Annaba Lors de la clôture de la 16ème édition, avant-hier, qui a débuté le vendredi 22 décembre 2023 à Alger, la représentation "Le Barbier de Séville" par le Théâtre Régional d'Annaba Azzedine Medjoubi a été distinguée par deux prix prestigieux, couronnant ainsi une performance théâtrale exceptionnelle. Le réalisateur, Hibal el Boukhari, a orchestré avec brio une adaptation remarquable de ce chef-d'œuvre théâtral classique de Beaumarchais, suscitant l'admiration du public. Cette interprétation captivante a mis en lumière le talent indéniable des acteurs et la direction artistique éblouissante de toute l'équipe. Mohamed Kamel Benani, musicien de génie, a été honoré du prestigieux «Prix de la Meilleure Créativité Musicale» pour sa contribution exceptionnelle. Sa musique envoûtante a ajouté une profondeur émotionnelle à l'ensemble de la représentation, transportant le public à travers les émotions et les intrigues du récit. En reconnaissance de l'excellence artistique et technique, la pièce théâtrale a mérité le Prix du Comité de Sélection, soulignant ainsi la qualité et la maîtrise déployées dans cette production emblématique. Cette performance éclatante a témoigné du professionnalisme et de l'engagement de toute l'équipe, consolidant la réputation du Théâtre Régional Azzedine Medjoubi en tant que bastion de l'excellence théâtrale en Algérie. Par : Saker Ikram