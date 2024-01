Intrusion d'un jeune dans un avion d'Air Algérie à destination de l'aéroport d'Orly : ouverture d'une enq

Intrusion d'un jeune dans un avion d'Air Algérie à destination de l'aéroport d'Orly : ouverture d'une enquête préliminaire approfondie Publié Le : Jeudi, 04 Janvier 2024 20:31 Lu : 170 fois Imprimer Evoyer Partagez Intrusion d'un jeune dans un avion d'Air Algérie à destination de l'aéroport d'Orly : ouverture d'une enquête préliminaire approfondie ALGER - Le Directeur général de la sécurité intérieure (DGSI) a ouvert, sur ordre du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une enquête préliminaire approfondie sur l'incident de l'intrusion, il y a une semaine, d'un jeune homme dans un avion d'Air Algérie au niveau de l'aéroport international d'Oran, devant assurer le vol Oran-Orly (France), aux fins de migration clandestine, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. "Sur ordre du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Directeur général de la sécurité intérieure a ouvert une enquête préliminaire approfondie sur l'incident de l'intrusion du jeune Rahmani Mehdi, aux fins de migration clandestine, dans un avion d'Air Algérie au niveau de l'aéroport international d'Oran, le 28 décembre 2023 à 08:05, devant assurer le vol Oran-Orly, où il a été appréhendé", lit-on dans le communiqué. Les enquêtes menées par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) sur les lieux ont prouvé "la responsabilité directe de sept fonctionnaires de la Police aux frontières (PAF) relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), du commissaire, chef de la deuxième brigade de la PAF à l'aéroport d'Oran et du commissaire principal chargé de la sécurité de l'aéroport", précise la même source. Les enquêtes ont également révélé "la responsabilité directe d'un technicien en mécanique à Air Algérie, et la responsabilité, au niveau administratif, du Directeur technique d'Air Algérie, du Directeur de l'aéroport d'Oran et du Directeur régional de l’Entreprise de gestion des aéroports à Oran (EGSO)", a-t-on ajouté de même source. Selon le communiqué, des "mesures administratives spécifiques seront prises à l'encontre des responsables régionaux et centraux à la DGSN".