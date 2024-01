La sortie du film « Napoléon » relance le projet l’Emir Abdelkader : Quel scénariste pour le film ? 28 novemb

La sortie du film « Napoléon » relance le projet l’Emir Abdelkader : Quel scénariste pour le film ? 28 novembre 2023 9:12 Publié par admin Aucun commentaire DIA-27 novembre 2023: La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a présidé, lundi à Alger, la cérémonie d’installation d’une commission de haut niveau composée de personnalités du cinéma et d’historiens, chargée d’évaluer et d’enrichir le cahier des charges pour la sélection d’un scénario du film sur l’Emir Abdelkader, ainsi que d’évaluer et d’approuver les propositions de scénarios qui seront présentées dans le cadre d’un concours international, indique un communiqué du ministère. « Dans le cadre des préparatifs en cours pour le lancement d’un projet de production d’un film international sur l’Emir Abdelkader, la ministre de la Culture et des Arts a présidé, à l’occasion du 191e anniversaire de l’allégeance à l’Emir Abdelkader, la cérémonie d’installation d’une commission de haut niveau composée de grandes personnalités du cinéma et d’historiens », précise le communiqué. Cela intervient après le placement de l’établissement public « Al-Djazaïri pour la production, la distribution et l’exploitation du film sur l’Emir Abdelkader », sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts, conformément au décret présidentiel n 23-287 du 15 Moharram 1445 correspondant au 2 août 2023″, ajoute-t-on de même source. Selon le même communiqué, cette commission « aura pour mission d’évaluer et d’enrichir le cahier des charges pour la sélection du scénario du film, ainsi que d’évaluer et d’approuver les propositions de scénarios qui seront présentées dans le cadre d’un concours international ». La commission est composée de personnalité très au fait du projet : Le critique de cinéma et écrivain, Ahmed Bedjaoui, l’historien et ancien cadre du ministère des moudjahidines, Djamel Yahiaoui, du romancier et auteur d’un livre sur l’Emir Abdelkader Waciny Laredj, du professeur et historien Mustapha Khiati et du producteur de cinéma, Yacine Medkour. Ce dernier qui gère la société 3 horloges, qui a produit quelques courts métrages et qui a travaillé sur des projets comme le clip de « DJ Snake » et le film controversé « Omar la fraise » n’est pas un spécialiste des grandes productions cinématographiques. Mais le ministère de la Culture a indiqué que la « La commission peut faire appel à des experts et des spécialistes pour contribuer à l’enrichissement de ce projet ». Deux personnes manquent à ce projet : Le réalisateur et producteur Salem Brahimi qui a notamment réalisé un documentaire fiction sur l’Emir Abdelkader et qui possède d’importantes connexions avec le monde du cinéma en Europe et en Amérique, et Idir Hachi, un spécialiste de l’Emir qui fait partie de la commission des historiens sur la mémoire désignée par le président de la république pour échanger avec la commission d’historiens français dirigé par Benjamin Stora. La production d’un film sur l’Emir plusieurs fois reporté a été relancé après la sortie du film sur « Napoléon« , écrit par Ridley Scott. Démontrant la capacité de la réalisation d’un film épique sur une personnalité historique. Le Film Napoléon bien produit par un studio américain, a été largement exploité par les médias français pour vanter la figure de l’histoire de France. Le film de Ridley Scott qui fait débat dans le milieu des historiens notamment concernant la véracité de certains faits historiques, a bénéficié d’une campagne gigantesque avec notamment le déploiement d’une affiche géante du film Napoléon sur l’arc du Triomphe. Napoléon s’empare de l’Arc de Triomphe ! ⚔️ Découvrez Napoléon, le film événement de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix, le 22 novembre au cinéma. #Napoléon Le Film ♬ son original – Sony Pictures France Quel scénario pour l’Emir Abdelkader ? Mais le plus grand souci du ministère de la Culture demeure le scénario. La commission d’experts aguerris sera justement chargée de choisir le bon texte. Un appel d’offre international sera même lancé. Et pourtant, il existe trois scénarios écrits par des professionnels qui n’ont pas été exploités par les producteurs. Le premier a été écrit dans en 1965 par Serge Michel, l’ancien conseiller de Ben Bella et du ministre de l’information de l’époque Seddik Benyahia qui avait été recruté comme scénariste par Ahmed Rachedi propulsé en 1967 comme DG de l’ONCIC. Serge Michel s’est largement investi dans le projet, il se fait aider par Georges Arnaud, le scénariste du film « Le Salaire de la peur ». Serge Michel, termina le projet du scénario, intitulé « Le Faucon Blanc » et le remit à Rachedi, mais le projet ne verra jamais le jour et le script, de plus de 500 Pages, est resté la propriété de l’ONCIC, abandonné dans ses archives, stockées à la bibliothèque nationale. Une copie a été néanmoins sauvegardée par la cinémathèque algérienne. Le deuxième scénario a été écrit par Boualem Bessaih, sur la demande du président Chadli, après le succès du film « Cheikh Bouamama », mais le texte n’a jamais été exploité. Le scénario serait selon certaines sources toujours au niveau de la famille de l’ancien ministre de la Culture. Sans oublier, le scénario écrit par Phillipe Diaz, payé plusieurs millions de dollars par l’AARC et qui n’a jamais été tourné. Toutes ses tentatives écrites sur le parcours et la vie de l’Emir Abdelkader possèdent une certaine valeur artistique et scénaristique à vérifier et à exploiter, surtout que la majorité de ses scripts ont été commandés, acheté et devenus la propriété intellectuelle du ministère de la Culture. Salim AGGAR, réalisateur de documentaires, écrivain, journaliste spécialiste dans le cinéma et auteur des livres : « Al Rissala, l’histoire d’un film sur l’Islam » et « Le cinéma algérien à travers l’Affiche »