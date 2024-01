Home > Annaba133 Views49 Secs0 Comment Route Entre Ras-El-Hamra Et Oued Bakrat (Annaba) : L’avancement Des Tra

Home > Annaba133 Views49 Secs0 Comment Route Entre Ras-El-Hamra Et Oued Bakrat (Annaba) : L’avancement Des Travaux Est En Bonne Voie EDITEUR - 6 JANVIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le wali a annoncé que les travaux du projet de restructuration des infrastructures de base, privilégié dans la wilaya d’Annaba selon la nouvelle vision de développement, avancent à grands pas. En effet, Abdelkader Djellaoui a souligné que les moyens nécessaires ont été mobilisés pour la réception de la route reliant la zone touristique de Ras-El-Hamra (Annaba) au site balnéaire d’Oued Bakrat (Seraïdi) dans les meilleurs délais. Une fois réceptionnée, cette route donnera certainement une nouvelle allure de ville moderne à la Coquette. Longeant la grande bleue, cet ouvrage mesure six kilomètres de long, avec quatre viaducs totalisant 1.000 mètres linéaires, le plus important dépassant les 450 mètres de longueur. Les travaux de réalisation de ce projet ont été confiés à deux entreprises, à savoir « Altro » pour la route et « Sapta » pour les ouvrages d’arts. Dans une déclaration à la presse, Djellaoui a souligné : « Le pays a accumulé d’importants acquis à l’issue de plus d’une décennie d’efforts émancipateurs. Aujourd’hui, les initiatives de l’État se traduisent par des résultats probants tant sur le plan social que sur le plan économique. Le programme présidentiel, dans son ensemble, a réussi à remettre le pays sur les rails en atteignant les objectifs stratégiques ». B. S. –E.