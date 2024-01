La Direction Des Transports L’a Annoncé : Le Téléphérique D’Annaba Reprendra Le Fil Début 2024 ! EDITEUR - 26 OCTOBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Àl’arrêt depuis 2019, le téléphérique reliant la ville d’Annaba au village touristique de Seraïdi, couvrant un trajet d’une longueur de 4.150 mètres, soit le plus long transport urbain par câble d’Afrique, sera remis en service au début de l’année prochaine, soit en 2024. C’est ce qu’a annoncé la direction des Transports d’Annaba en début de soirée d’avant-hier, mardi 24 octobre, dans un communiqué posté sur la page officielle Facebook de la wilaya. Cette précision intervient quelques jours après que L’Est Républicain a traité le sujet du black-out total dont a fait l’objet la remise en marche de cette télécabine, lors d’une visite inopinée du wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui. « Le chantier de réhabilitation du téléphérique d’Annaba connaît un rythme d’avancement important, les trois pylônes sérieusement endommagés en raison des aléas météorologiques ont déjà été réparés et installés », lit-on dans le communiqué. Quant aux travaux restants avant la remise en service de cette importante installation, ils sont « liés au partenariat français Poma, contractualisé avec l’Entreprise Algéro-Française (de droit algérien (51/49%)) de Transport Algérien par Câbles (ETAC), chargée de l’exploitation et de la maintenance des installations du téléphérique ». « Ce partenaire français a été contacté et procédera conjointement avec l’ETAC à l’installation des câbles, des moteurs électromécaniques et des gorges », a-t-il été annoncé. Il est à rappeler qu’en avril dernier, lors d’une déclaration exclusive faite au quotidien L’Est Républicain, l’ex-wali d’Annaba, Djamel Eddine Berrimi, avait annoncé en grande pompe : « La remise en exploitation du téléphérique reliant la Plaine ouest d’Annaba à Seraïdi est prévue dans un délai de cinq mois. Tous les équipements importés sont actuellement sur le site et les travaux de réhabilitation de la télécabine sont en bonne voie ». Le wali d’Annaba avait même accordé à l’entreprise en charge de sa réparation un délai précis, soit septembre 2023, pour sa réception. B. Salah-Eddine