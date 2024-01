Élimination des animaux errants à Sidi Amar : On passe à l’acte ! La Rédaction by La Rédaction 8 janvier 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 43 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Une vaste opération a été lancée, au cours des derniers jours, pour saisir les vaches «vagabondes» dans le tissu urbain de la commune de Sidi Amar, connue pour être un grand foyer des animaux errants. L’opération a été supervisée par le chef de la daïra d’El Hadjar et le maire de Sidi Amar. Plus d’une dizaine de vaches a été saisie au centre de la commune, en exécution des instructions du wali, M. Abdelkader Djellaoui. En effet, suite à ses strictes instructions portant sur l’élimination de ce phénomène, une réunion a eu lieu le mois dernier au siège de la daïra d’El Hadjar comprenant les mesures nécessaires à prendre pour lutter contre le phénomène de déambulation des vaches en milieu urbain. Sur la base d’une décision du président de l’Assemblée populaire communale datée du 13 septembre 2023 (n°170/2023), la structure municipale, chargée de la préservation de la santé et de l’hygiène publiques, en collaboration avec la Sécurité urbaine de la commune de Sidi Amar et les représentants des directions de l’Agriculture et du Commerce, a mené une campagne pour réduire le phénomène des vaches vadrouillant dans l’environnement urbain. Au cours de cette campagne, des avertissements ont été donnés aux éleveurs, comprenant la possibilité de prendre des mesures légales contre les contrevenants ou d’appliquer la saisie en cas de non-respect de l’interdiction de déplacement des vaches. Cette problématique de l’errance des vaches et des chiens a, largement, affecté les quartiers urbains des grandes municipalités, créant une image négative qui altère leur caractère civilisé. Clairement, la confiance des citoyens de la wilaya aux institutions publiques se rétablit petit à petit après l’installation du premier responsable de la wilaya qui, depuis sa nomination, a passé directement à l’acte pour résoudre les problèmes les plus dénoncés par la population locale. Des problèmes, dont la résolution ne nécessite qu’une volonté d’améliorer le quotidien des citoyens avec des actions concrètes, et un suivi continu. Par : B.N