Habitat et urbanisme : 6 hauts responsables limogés pour « incompétence » Par Lamia F 8 janvier 2024 à 15:21 Aujourd’hui, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé la résiliation des missions de six directeurs d’aménagement et d’urbanisme, soulignant qu’ils n’ont pas atteint les objectifs fixés. Cette décision vise à « insuffler un nouvel élan au secteur et à recentrer les projets sur la bonne voie ». Kylian Mbappé_fr 00:00 Previous PauseNext Unmute Settings Fullscreen Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Share Vidverto Player Réorganisation ministérielle : Fin des missions pour 6 directeurs d’aménagement et d’urbanisme Belaribi a également mis en avant une nouvelle orientation en offrant des opportunités à des cadres qui n’ont jamais occupé de postes élevés auparavant. « Nous voulons donner une impulsion nouvelle au secteur et rétablir la bonne direction des projets », a-t-il affirmé. Le ministre a insisté sur l’absence de tolérance envers ceux qui entravent la réalisation des institutions éducatives (écoles, lycées, centres) à tous les niveaux. Il a souligné l’importance accordée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, au secteur du logement. À LIRE AUSSI : Le DGSN Farid Bencheikh limogé, Ali Badaoui le remplace Belaribi a également dévoilé une enveloppe financière destinée à concrétiser le programme inscrit dans la loi de finances de cette année. Cette enveloppe, évaluée à 326 infrastructures publiques, sera répartie sur l’ensemble du territoire national. Urbanisme et équipements publics 2024 : une feuille de route tracée En ce qui concerne les zones d’ombre (zones isolées géographiquement), le ministre a annoncé l’élaboration d’une feuille de route pour la préparation de la rentrée scolaire. Il a souligné l’importance cruciale du secteur des équipements publics, de l’urbanisme pour les installations éducatives. À cet effet, le ministre a souligné l’importance d’offrir des opportunités à de jeunes cadres pour contribuer à son amélioration. À LIRE AUSSI : Inspecteurs généraux des wilayas : limogeage, mutations, le MI opère un vaste mouvement En ce qui concerne les lacunes enregistrées dans les infrastructures publiques en 2023, Belaribi a reconnu ces dernières et a appelé à une intensification des efforts cette année pour remédier à ces faiblesses.