Dynamisation de l’économie locale : Deux importants projets inspectés La Rédaction by La Rédaction 10 janvier

Dynamisation de l'économie locale : Deux importants projets inspectés La Rédaction 10 janvier 2024 Annaba Au cours de la journée d'hier, le chef de l'Exécutif de la wilaya a effectué une visite d'inspection sur terrain, axée sur les projets d'investissement dans le secteur du Commerce. Cette série de visites a été programmée pour évaluer deux projets majeurs : le Centre Commercial Annaba, situé dans ladite commune, ainsi que le Centre Commercial BBC dans la commune d'El Bouni. L'objectif principal de cette initiative est de surveiller de près l'évolution de ces projets d'investissement dans la ville afin d'améliorer le climat économique, en identifiant et en éliminant les éventuels obstacles à leur réalisation. La visite a débuté par l'inspection du très attendu Centre Commercial Annaba, connu sous le nom de Shoping Mall Annaba, implanté en face du prestigieux Hôtel Sheraton. Ce projet couvre une superficie de 28.000 mètres carrés et devrait créer 1.500 postes d'emplois directs. Ainsi, ledit centre abritera 79 boutiques et disposera d'un parking pouvant accueillir 808 voitures. Le délai de réalisation de ce projet est estimé à 30 mois. Il est à noter que le wali, au cours du mois de décembre 2023, est intervenu pour relancer ce projet qui a subi plusieurs retards en raison de contraintes administratives. La Cellule de communication de la wilaya a, également, informé l'opinion publique des avancées dans les discussions entourant ce projet. Le deuxième point d'inspection a été le Centre Commercial Bouna business center à El Bouni, s'étendant sur une superficie de 11.250 mètres carrés. Ce centre devrait employer 250 personnes directes et 1.200 indirectes. Le projet, actuellement à 30% d'avancement au niveau de l'aplanissement des travaux, est prévu pour une durée de réalisation de 36 mois. Il convient, également, de noter que cette visite s'inscrit dans une série d'inspections menées par le wali dans divers secteurs depuis son arrivée à la tête de l'Exécutif de la wilaya. Juste avant-hier, une inspection a été effectuée à la gare routière, «Mohamed Mounib Sendid», en présence du directeur des Transports et d'autres directeurs relevant de plusieurs secteurs de wilaya. Cette action fait partie de la finalisation de l'étude préparatoire pour l'extension de cette infrastructure de transport en station multiservices pour bus et taxis, entre wilayas. L'objectif est de lancer ce projet et de le connecter à la ville pour faciliter le transport des voyageurs ainsi qu'à améliorer les conditions de déplacement des passagers. Elle comprendra plusieurs installations commerciales et de services, répondant à leurs besoins, renforçant ainsi l'offre de services et le développement économique de la wilaya. Par : Saker Ikram