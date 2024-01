Le président Tebboune ordonne la prise en charge immédiate des étudiants palestiniens en Algérie 8 janvier 20

Le président Tebboune ordonne la prise en charge immédiate des étudiants palestiniens en Algérie 8 janvier 2024 0:16 Publié par admin DIA-08 janvier 2024: Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a enjoint au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée dimanche, d’examiner la situation des étudiants palestiniens en Algérie pour leur prise en charge immédiate, après interruption des contacts entre ces étudiants et leurs proches dans les territoires palestiniens occupés. « Monsieur le Président a enjoint au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d’examiner la situation des étudiants palestiniens en Algérie pour leur prise en charge immédiate, après l’interruption des contacts entre ces étudiants et leurs proches dans les territoires palestiniens occupés », indique un communiqué du Conseil des ministres.