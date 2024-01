Détecteurs de monoxyde de carbone : retrait urgent de plusieurs modèles obsolètes Par Lamia F 10 janvier 2024 à 21:03 Le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a annoncé aujourd’hui, mercredi 10 janvier, le retrait immédiat de plusieurs modèles d’appareils de chauffage au gaz et de détecteurs de monoxyde de carbone du marché en raison de leur non-conformité aux normes de sécurité approuvées. ADVERTISEMENT Retrait urgent d’appareils de chauffage et de détecteurs de monoxyde de carbone en Algérie Selon un communiqué du ministère relayé par l’Agence de presse algérienne, plusieurs appareils de chauffage au gaz sont concernés par ce retrait immédiat. La note inclue ainsi des marques telles que « Maxwell », le modèle « Max RGP14ND », le dispositif portant la marque « Zass Turbo » de type « N26PRO », le dispositif portant la marque « Arina Brand » de type « KF-B131-01 » et « KF-B100-04 », ainsi que le dispositif portant la marque « Atlas » modèle « SIROCCO ». À LIRE AUSSI : 17 cas de décès au monoxyde de carbone : les autorités tirent la sonnette d’alarme Le ministère a expliqué que la décision de retirer ces produits du marché national a été prise après des essais réalisés dans ses laboratoires de lutte contre la fraude, révélant leur non-conformité aux normes de sécurité définies par la décision ministérielle conjointe du 31 janvier 2016 concernant le système technique régissant les exigences de sécurité pour les appareils à gaz brûlant. Plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone retirés du marché pour non-conformité Au même titre que les appareils de chauffage, plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone sont également visés par cette mesure de retrait. Les modèles concernés sont les suivants : le modèle « Jumbo », le modèle « MAD-MAX » de type « MD-DCO-921 », le dispositif « BRANDT » de type « B-DETEC-CO37 » la marque « ELRO » modèle « RM33. À LIRE AUSSI : Intoxication au monoxyde de carbone : l’Algérie retire 4 marques de détecteurs du marché En conséquence, le ministère a lancé un appel pressant à tous les consommateurs ayant acheté ces appareils à cesser immédiatement de les utiliser afin d’éviter tout risque potentiel. Les autorités insistent sur la nécessité de suivre ces directives pour garantir la sécurité des foyers et prévenir d’éventuels incidents liés à l’utilisation de ces dispositifs non conformes.