Plusieurs cités sans internet à Didouche Mourad (Constantine) : Le vol des câbles en cuivre prend de l’ampleur 08/01/2024 mis à jour: 11:42 Yousra Salem 617 Le vol des câbles d’internet a pris de l’ampleur ces dernières semaines et a été signalé dans plusieurs endroits dans la wilaya de Constantine. Ce phénomène est devenu un fléau récurrent qui menace la connectivité de nombreux quartiers. Notons à titre d’exemple, la commune de Didouche Mourad, située à 15 km au nord de Constantine où plusieurs cités souffrent des perturbations, voire des suspensions du service d’Internet, suite au vol des câbles. «Ce vol récurrent des câbles est devenu agaçant dans notre commune. C’est toute la ville Didouche Mourad qui en souffre, vu que l’Internet est devenu un moyen indispensable pour la vie quotidienne et le travail. En plus, la 4G ne suffit pas pour tout le mois. Il est question d’actes criminels, menés par un réseau de trafic du cuivre. Ce phénomène a toujours existé, mais il s’est accentué récemment», a déclaré un habitant de la cité Erriadh, située à proximité de la cité du 1er Novembre au centre-ville de Didouche Mourad. Et de poursuivre que le vol a été déclaré depuis plus de trois semaines, sans que le problème ne soit réglé. Le même constat a été signalé dans différents endroits de la même ville. Les riverains résidant à la cité Ali Guechi Rabah dans l’agglomération de Oued El Hadjar, affirment être privés d’internet depuis un mois, suite au vol des câbles de cuivre alimentant leurs domiciles. «Nous avons réclamé à maintes reprises auprès des services d’Algérie Télécom après l’interruption d’internet et de la ligne téléphonique et à chaque fois on nous avance qu’il s’agit d’un vol de câbles, tout en nous promettant de nous installer la fibre optique, mais jusqu’à ce jour, nous attendons encore la délivrance ; cette situation nous pénalise énormément, car nous ne pouvons pas travailler sans internet, c’est devenu une nécessité», a affirmé à El Watan un habitant de cette cité. «Le vol des câbles dans notre cité a été signalé au mois de juin dernier. Nous étions contraints de rester sans internet durant quatre mois, avant que la fibre optique ne soit installée au mois d’octobre», a regretté un habitant de la cité 160 logements Cnep à Oued El Hadjar. Cette situation a causé du tort à toutes les catégories d’habitants sans exception, notamment les étudiants, les enseignants, les entreprises et les employés. Nos interlocuteurs appellent à l’application des mesures efficaces pour endiguer ce phénomène, dont le renforcement de la surveillance des câbles d’internet, punir sévèrement les auteurs de ces actes, installer un système de surveillance et un système d’alarme. Une activité juteuse Selon les témoignages recueillis, les voleurs de câbles sont souvent organisés et utilisent des méthodes sophistiquées pour commettre leurs méfaits, ciblant le cuivre contenu dans les câbles. Surtout que ce métal précieux, devenu très cher ces dernières années, est utilisé dans de nombreuses applications, notamment dans la fabrication de câbles électriques et d’internet. Ces voleurs le revendent ensuite à des ferrailleurs ou à des intermédiaires qui le revendent à leur tour à des entreprises. Pis encore, les habitants de Didouche Mourad indiquent que même le réseau de la fibre optique installé récemment n’est pas suffisamment protégé. «Le réseau est placé dans un caniveau couvert par une dalle et accessible par n’importe qui ; il suffit de soulever la dalle pour accéder au réseau, ce qui n’a pas échappé à ces bandes de malfaiteurs», a révélé un habitant à Oued El Hadjar. Une informaticienne a révélé à El Watan que les câbles sont aussi des infrastructures critiques qui permettent la transmission de données numériques et les conséquences peuvent être graves. Malheureusement, ce phénomène est signalé également à Ali Mendjeli, El Khroub et même en plein centre-ville de Constantine. Pour sa part, Rachid Boudraâ chargé de communication à la direction d’Algérie Télécom de Constantine affirme que ces vols provoquent des pertes énormes pour l’entreprise. D’ailleurs, Algérie Télécom a déposé récemment 13 plaintes successives pour des vols signalés dans 13 quartiers de la commune de Didouche Mourad. «Nous demandons aux citoyens de patienter un peu. Nous avons établi une étude dans le cadre de notre plan d’action pour l’installation du réseau FTTH (la fibre optique). Les entreprises sont désignées, en attendant le déploiement des équipements», a-t-il rassuré, avouant que les services de la sûreté ont récemment arrêté des présumés coupables de ces actes.