Commune de Seraidi : Nouveau logo et identité visuelle de la ville La Rédaction by La Rédaction 10 janvier 202

Commune de Seraidi : Nouveau logo et identité visuelle de la ville La Rédaction by La Rédaction 10 janvier 2024in Annaba La commune touristique de Séraidi s'est, désormais, dotée, et c'est une première, d'un nouveau logo pour le début de cette nouvelle année, dévoilé, hier, sur la place Émir Abdelkader et adopté par le Conseil communal. Ce logo porte deux couleurs vives dominantes, le bleu de la Méditerranée et le vert éclatant du mont de l'Edough, un site de villégiature par excellence. Selon Ali Rachedi, le président de l'Assemblée Populaire Communale : «Nous avons essayé de mettre en évidence les atouts de notre commune, tels que la plage d'Oued Bekrat, destination privilégiée des estivants, le téléphérique, la vue imprenable de l'hôtel El Mountazah, ainsi que les deux mamelons rocheux «les deux frères» pour la pêche et la plongée sous-marine, mais, aussi le chardonneret». Ce logo sera le porte-drapeau des guides touristiques de la région. Le président de l'APC de Séraidi, depuis son installation, a la ferme ambition de faire de la perle de l'Edough, l'une des meilleures destinations touristiques du pays. Par : A.I