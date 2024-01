La peinture algérienne contemporaine débarque aux enchères à Cannes Par rima.a 8 janvier 2024 à 12:40 Le pre

La peinture algérienne contemporaine débarque aux enchères à Cannes Par rima.a 8 janvier 2024 à 12:40 Le prestigieux hôtel des enchères à Cannes, en France, organise une exposition spéciale pour la peinture algérienne contemporaine en ce mois de janvier 2024. L’établissement donne rendez-vous, le 21 janvier, pour les passionnés de la peinture pour découvrir les œuvres de plusieurs artistes algériens de renom. ADVERTISEMENT Une exposition publique est organisée, d’abord, en date du 9 et 10 janvier pour découvrir des œuvres exceptionnelles de la peinture algérienne contemporaine. Et une vente aux enchères publiques est aussi programmée pour le 21 janvier 2024, à 14 h 30. Des œuvres de l’artiste algérienne Baya mises aux enchères à Cannes Dans un catalogue mis en ligne sur son site officiel, l’hôtel des enchères de Cannes a fait savoir que ces œuvres suscitent l’engouement des collectionneurs et des institutions muséales, après avoir été longtemps ignorées par le grand public. La peinture algérienne transcende les frontières nationales pour contribuer à enrichir le dialogue artistique mondial. Et ce, grâce à la participation active des artistes algériens à des événements internationaux. La peinture algérienne contemporaine reflète donc la diversité culturelle et l’histoire complexe de l’Algérie. Dans ce sillage, l’hôtel des enchères de Cannes propose aux collectionneurs de découvrir une sélection d’artistes algériens de diverses générations. Parmi les œuvres qui seront exposées dans cette mise aux enchères, celles de l’artiste Baya Mahieddine, connue pour être la Picasso algérienne. Par ailleurs, une riche collection composée de 21 peintures sont mises en avant par l’établissement, dont la plupart sont affichées à des prix atteignant les 8 000 euros par pièce. Cinq danseuses et musiciennes, de Baya Mahieddine. À ses côtés, on peut remarquer les œuvres des artistes de Djamila Ababsia, Mehdi Djelil dit Bardi, Kamel Yahiaoui, Aicha Haddad, et tant d’autres… de l’art figuratif à la nature morte, cette mise en vente donne un large choix aux collectionneurs et aux amateurs de l’Art.