Antony Blinken rencontre Mahmoud Abbas: Malgré les promesses, les bombardements s’intensifient à Ghaza ACTUALI

Antony Blinken rencontre Mahmoud Abbas: Malgré les promesses, les bombardements s’intensifient à Ghaza ACTUALITÉS 11 janvier 2024 PartagerFacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Les bombardements de l’ennemi sioniste dans le sud et le centre de la bande de Ghaza se sont intensifiés hier, malgré la promesse faite par Israël, notamment à son allié américain, de passer à une campagne plus ciblée pour préserver les civils et de retirer une partie de ses troupes de l’enclave palestinienne. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, qui a sommé Israël d’épargner les civils palestiniens dans la bande de Ghaza, a rencontré hier le président palestinien, Mahmoud Abbas, pour aborder notamment le dossier de l’après-guerre dans ce territoire, dont le sud a subi dans la nuit d’intenses bombardements. En dépit des nombreux efforts diplomatiques, rien ne semble pouvoir mettre un terme à l’agression sioniste entrée dans son quatrième mois, alors que l’ONU tire la sonnette d’alarme sur les conditions de vie désastreuses de la population dans le territoire assiégé. Avec Mahmoud Abbas, le chef de la diplomatie américaine «a réaffirmé que les États-Unis soutenaient des mesures tangibles pour la création d’un État palestinien». De son côté, le président palestinien a déclaré que «Ghaza est une partie inséparable de l’État palestinien». Par ailleurs, plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d’autres ont été blessés lors de bombardements et de tirs d’artillerie de l’occupant sioniste mardi soir dans le centre de la bande de Ghaza, a indiqué l’agence palestinienne Wafa. Les tirs d’artillerie de l’armée d’occupation sioniste ont visé, selon Wafa, la bourgade de Zawaida, au centre de la bande de Ghaza, alors que l’aviation de l’occupant a bombardé une maison près du collège pour filles dans le camp de Maghazi, toujours dans le centre de la bande de Ghaza, faisant plusieurs martyrs et des blessés. Dans le camp de Maghazi, au moins quatre Palestiniens sont tombés en martyrs sans que les ambulances et les secours ne puissent les atteindre, en raison du positionnement des véhicules d’occupation qui bloquent l’accès au camp de réfugiés. Par ailleurs, un certain nombre de martyrs et de blessés sont arrivés à l’hôpital de Shuhadaa Al-Aqsa à la suite du bombardement par les avions d’occupation d’une maison à Deir al-Balah, au centre de la bande de Ghaza. Les drones de l’occupation sioniste ont ouvert le feu sur des personnes déplacées et des citoyens dans les écoles de l’UNRWA, à l’ouest de Khan Younes, et à proximité de l’hôpital Nasser à Khan Younes, au sud de la bande de Ghaza, et à l’est de Nuseirat, au centre de la bande de Ghaza, entraînant des blessés, ajoute Wafa. L’artillerie de l’occupation sioniste a d’autre part poursuivi le pilonnage du quartier d’Al-Manara, la région d’Al-Fokhari et divers quartiers et zones de Khan Younes, ce qui causé la mort de deux Palestiniennes dans la région d’Al-Fokhari, à l’est. Un enfant est également mort en martyr à l’hôpital européen de Ghaza, à la suite de ses blessures lors d’un tir d’artillerie sur l’est de Khan Younes, portant à 13 le nombre de martyrs à Khan Younes au cours des dernières 24 heures. Par ailleurs, les ambulances et les équipes de secours ont récupéré deux martyrs et un certain nombre de blessés sous les décombres d’une maison ciblée par les avions d’occupation à Jabalia al-Balad, au nord de la bande de Ghaza, souligne Wafa, selon laquelle un certain nombre de Palestiniens sont également tombés en martyrs et d’autres ont été blessés dans un tir de l’occupant sioniste à l’ouest de la ville de Ghaza, alors que l’aviation d’occupation a lancé des raids aériens contre le quartier d’Al-Zaytoun à Ghaza. Dans un bilan du ministère palestinien de la Santé l’agression sioniste contre la bande de Ghaza a fait, depuis le 7 octobre dernier, 23 210 martyrs, dont plus de 70 % sont des femmes et des enfants, et 59 167 blessés, en plus de plus de 7 000 personnes disparues. Meriem B.