Le "Couscous de Yennayer" pour la première fois sur une place publique Publié Le : Samedi, 13 Janvier 2024 09:43 Lu : 37 fois Imprimer Evoyer Partagez Le "Couscous de Yennayer" pour la première fois sur une place publique ALGER - L’Assemblée populaire communale (APC) d’Alger-Centre a célébré, vendredi à Alger, dans la proximité avec le public et les citoyens le "Couscous de Yennayer 2974", un des rituels importants du cérémonial de Yennayer, premier jour de l’année agraire amazigh. Une première en Algérie, que de voir le premier responsable local d’une commune, en l’occurrence, Mahdia Benghalia veiller personnellement sur le terrain à la réussite d’un tel événement qui a permis de rassembler dans la convivialité plusieurs centaines de citoyennes et citoyens, dont beaucoup de familles notamment, autour d’un même repas, pour célébrer ensemble "Yennayer 2974", un des symboles de gloire et de richesse de la culture ancestrale algérienne. S’étalant tout au long du tronçon de la rue Didouche-Mourad, compris entre la place Maurice-Audin et celle de la Grande Poste, deux "longs banquets table" ont été disposés de manière à recevoir celles et ceux qui allaient donner écho à l’invitation lancée sur les réseaux sociaux, via les pages officielles de l’APC d’Alger-Centre. Lire aussi: Une rencontre à Alger sur la profondeur historique anthropologique et sociale de Yennayer Dans une ambiance de grandes fêtes, des familles entières (grands parents, parents et enfants) se sont déployées pour revivre ce moment fort renvoyant à la tradition ancestrale qu’ils passaient habituellement en famille à la maison, et qu’ils allaient cette fois-ci vivre dans le bien-être et la joie de se retrouver dans la proximité avec les autres pour célébrer l’événement d’un patrimoine commun à tous. Héritage millénaire richement décliné en Algérie notamment, le couscous comprend plusieurs mets aussi subtils qu'originaux, à même de lui octroyer l'aura internationale qui lui est due. De toute cette richesse culinaire, les citoyens venus prendre part au "Couscous de Yennayer 2974" ont pu goûter à deux variétés de ces succulentes déclinaisons, agrémentées de crêpes au miel et de petit lait. "Un grand merci à l’APC d’Alger-Centre pour cette belle initiative, que nous espérons voir consacrée et généralisée partout en Algérie", a déclaré un citoyen, entouré de sa famille, avant d'être repris par une femme, venue avec ses deux enfants "un moment fort que nous venons de partager avec les autres autour d’un rituel qui nous renvoie à notre glorieuse histoire et notre culture millénaire". "L’organisation du "Couscous de Yennayer 2974" inscrit au programme d’action de l’APC d’Alger-Centre, a été réalisée sous l’égide de la Wilaya d’Alger, avec pour, entre autres buts, de réunir les familles algériennes autour d’une même table, afin de consolider les liens sociaux pour une Algérie forte, unie et unifiée", a expliqué Mahdia Benghalia. En 2020, l`Organisation des nations unies pour l`éducation, la science et la culture (Unesco) a inscrit le couscous sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l`humanité, tout comme les savoirs, savoir-faire et pratiques liés à sa production. En marge du rituel de la grande table qui a accueilli le "Couscous de Yennayer 2974", les enfants ont pu se divertir grâce à la programmation de plusieurs activités éducatives de sensibilisation, ainsi que des spectacles artistiques de divertissements.