« Parce qu’on est arabes ? » : le coup de gueule de Nasser Al-Khelaïfi contre la mairie de Paris Sport Par: R

Depuis plusieurs mois, ce n'est pas la lune de miel entre la mairie de Paris et les propriétaires qataris du club phare de la capitale française, le Paris Saint-Germain. Le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, a fini par dire le fond de sa pensée, soupçonnant la municipalité de « racisme » anti-arabes. Dans le contexte actuel, ces propos risquent de chauffer davantage le débat sur le racisme et la xénophobie en France. Le PSG est détenu depuis 2011 par Qatar Sports Investments (QSI), filiale du fonds souverain qatari QIA (Qatar Investment Authority). Sous la direction de Nasser Al-Khelaïfi, et grâce aux investissements colossaux consentis par ses nouveaux propriétaires, le club, jusque-alors quelconque, a acquis une autre dimension. Il domine outrageusement la compétition locale et a atteint la finale de la Ligue des champions en 2020. Il a surtout fait signer des stars mondiales pour des montants record comme Kylian Mbappe, Lionel Messi et le Brésilien Neymar. Le seul échec des Qataris jusque-là est de n'avoir pas pu gagner la Ligue des champions, marqueur des grands clubs d'Europe. Malgré la dimension donnée au club, et même si les relations politiques entre les deux Etats sont plus que bonnes, le courant n'a pas toujours passé entre les Qataris et les responsables de la mairie de Paris, à leur tête la maire socialiste Anne Hidalgo. Par exemple, lors de la dernière coupe du monde organisée par le Qatar, la mairie a refusé d'accéder à la demande des responsables du PSG d'installer des écrans géants et d'ouvrir des fan zones dans la capitale française. Nasser Al-Khelaïfi soupçonne la mairie de Paris de racisme anti-arabes Néanmoins, c'est sur le dossier de la vente d'un des deux stades de Paris, le Parc des Princes et le Stade de France, que les deux parties sont allées au clash publiquement. La tension s'est aggravée avec les dernières accusations de Nasser Al-Khelaïfi en réponse à des déclarations de l'un des adjoints d'Anne Hidalgo, David Belliard, qui a réaffirmé sur Sud Radio son opposition à la vente du stade parisien. « Parce qu'on est du Qatar ? Parce qu'on est arabes ? Ce n'est pas bien », a répondu le président du PSG mardi 9 janvier dans l'émission de Jérôme Rothen sur RMC. « Je pense que même légalement il ne peut pas dire ça. (…) On est dans le pays de la liberté. Je pense que ça c'est vraiment très grave », a enfoncé Al-Khelaïfi. Anne Hidalgo avait elle-même attaqué les Qataris et leurs « paquets de millions », auxquels elle a refusé de vendre le Stade de France. « Nous sommes dans un Etat de droit. Chez nous, les stades ne poussent pas comme des champignons. Vous n'arrivez pas avec vos paquets de millions et devenez acquéreur de n'importe quel bien pour n'importe quelle condition », a-t-elle lâché en avril 2023 sur RFI.