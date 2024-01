L’Algérie dénonce des « actes hostiles » de la part d’un pays arabe Politique Par: Riyad Hamadi 10 Janv. 2024 à 19:49 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo L’Algérie a dénoncé ce mercredi 10 janvier des « actes hostiles » de la part d’un pays arabe. Cette dénonciation a été faite lors d’une réunion du Haut conseil de sécurité (HCS), selon un communiqué de la Présidence de la République. Présidée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, cette réunion a été consacrée à l’état général de la situation en Algérie, la situation sécuritaire dans les pays voisins et dans la région du Sahel. Dans ce contexte, le Haut conseil de sécurité a exprimé ses regrets suite aux « actes hostiles enregistrés contre l’Algérie de la part d’un pays arabe frère », sans le citer. Cette réunion a vu la participation du général d’armée Said Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, des responsables des services de sécurité, du Premier ministre, des ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères ainsi que des conseillers du président de la République.