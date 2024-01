L’Algérie premier exportateur du gaz à l’Espagne en 2023 Économie Par: Ali Idir 13 Janv. 2024 à 09:47 faceboo

L’Algérie premier exportateur du gaz à l’Espagne en 2023 Économie Par: Ali Idir 13 Janv. 2024 à 09:47 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo L’Algérie a terminé l’année 2023 à la première place des pays fournisseurs de gaz de l’Espagne. Selon le site spécialisé à Al Taqa, les exportations algériennes de gaz ont représenté 29,3 % de l’ensemble des importations espagnoles de cette énergie, en dépit d’une crise diplomatique entre les deux pays qui a duré de mars 2022 à novembre 2023. Cette crise a éclaté après la décision du gouvernement espagnol d’apporter son soutien au plan d’autonomie marocain pour le conflit au Sahara occidental occupé, ce qui a constitué un changement radical de position de Madrid sur ce conflit qui empoisonne les relations entre Rabat et Alger. En réaction, l’Algérie a rappelé son ambassadeur à Madrid, avant de geler le traité d’amitié avec l’Espagne et les rapports commerciaux entre les deux pays. Mais le commerce du gaz n’a pas été affecté par la crise qui s’est terminée en novembre dernier avec le retour de l’ambassadeur algérien à Madrid, l’Algérie a continué à honorer ses engagements contractuels avec l’Espagne. Sur le marché de gaz espagnol, l’Algérie a devancé les États-Unis et la Russie. Selon le même site, l’Algérie a exporté 94,9 térawattheures (TWh) de gaz naturel (via le gazoduc Medgaz) contre 101 térawattheures en 2022 et 21,4 térawattheures de GNL (par bateaux) en 2022 contre 5,4 térawattheures à l’Espagne en 2023. Algérie – Espagne : le gaz épargné par la crise diplomatique Les États-Unis arrivent en deuxième position des pays fournisseurs de gaz à l’Espagne, avec 21,1 % de l’ensemble des importations gazières espagnoles, et une quantité de 83,9 térawattheures de GNL (gaz naturel liquéfié). Pour la Russie, qui a occupé la 3ᵉ position, elle a exporté 72,7 TWh de gaz à l’Espagne en 2023 contre 53,9 térawattheures en 2022. Le gaz russe a représenté 18,3 % de l’ensemble des importations gazières de l’Espagne en 2023, selon la même source. En 2023, les importations espagnoles de gaz naturel et liquéfié ont connu une baisse significative à 398,0 TWh contre 446,6 TWh en 2022, selon les données du gestionnaire de réseau gazier espagnol Enagás, cité par le même site. SUR LE MÊME SUJET : Algérie – Espagne : les signes de reprise des relations économiques se multiplient